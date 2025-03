„Meine Damen und Herren, der Bundespräsident“, dröhnt es durch die Kirche. 1100 Menschen stehen auf und applaudieren. Frank-Walter Steinmeier schreitet lächelnd herein. Wegen seines Besuches am Samstag in Memmingen wimmelt die Innenstadt von Polizisten und von Frauen und Männern in dunklen Anzügen und mit Knopf im Ohr.

