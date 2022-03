60. Geburtstag

06:12 Uhr

Alexander Hold: Wie der TV-Richter an die Spitze des Landtags kam

Plus Erst Richter, dann Fernsehrichter, dann Vizepräsident des bayerischen Landtags – Alexander Hold fühlt sich wohl als Sitzungsleiter und entdeckt dabei erstaunliche Parallelen.

Von Uli Bachmeier

Auf die Frage, warum jemand in die Politik gegangen ist, gibt es nur selten klare Antworten. Manche Politiker im fortgeschrittenen Alter wissen es gar nicht mehr so genau, andere sagen, sie seien über Bekannte irgendwie hineingeschlittert, oder sie erfinden einfach was, das sie gut dastehen lässt. Wer Alexander Hold, den dritten Vizepräsidenten des Landtags und Stimmenkönig der Freien Wähler in Schwaben, diese Frage stellt, bekommt umgehend eine eindeutige Antwort: Er habe sich in Kempten ein Haus mit Flachdach bauen wollen, sei aber auf einen Stadtrat gestoßen, „der ziemlich ignorant war“.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen