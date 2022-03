Barbara von Johnson: Sie ist Pumuckls zweite Mama

Die Münchnerin Barbara von Johnson gab dem Kobold Pumuckl sein Aussehen. Für einen Wunsch zu ihrem 80. Geburtstag soll er ausnahmsweise unsichtbar bleiben.

Geburtstag ist ein schöner Tag, ich jeden Tag Geburtstag mag – ja dann muss das Jahr 2022 für Pumuckl, der diesen Satz gesagt hat, ein gar herrliches sein. Denn rund um den frechen Kobold häufen sich derzeit die runden Ehrentage. So wäre Meister Eder – genau genommen Gustl Bayrhammer – unlängst 100 Jahre alt geworden. Pumuckl selbst durfte kurz darauf seinen 60. Geburtstag – genau genommen seinen ersten Auftritt in einer Hörfunksendung – feiern. Und nun wird auch noch seine Mama 80 Jahre alt – genau genommen eine seiner beiden Schöpferinnen: die Zeichnerin Barbara von Johnson. Sie machte Pumuckl erstmals sichtbar und schenkte ihm 1963 das unverwechselbare Aussehen mit roter Mähne, nackten Füßen und zu kurzem Hemdchen, unter dem das Bäuchlein hervorlugt.

Sie selbst sei auch gerne barfuß gelaufen, habe sich mit verstrubbelten Haaren am wohlsten gefühlt und ein Hohlkreuz habe auch ihr ein Bäuchlein beschert, erzählt von Johnson über Parallelen zwischen ihr und ihrer berühmtesten Zeichnung. Überhaupt habe sie schon früh im Leben mit Gnomen und Zwergen zu tun gehabt, wenn sie mit ihrer Schwester Angelika durch die Wälder im Isartal nahe München streifte. „Ich habe wirklich Zwerge gesehen“, erinnert sie sich und sagt: „Ich kenne mich aus in der Geisterwelt. Drum ist mir auch der Pumuckl so gut gelungen.“ So gut, dass sie mit ihren Zeichnungen den Wettbewerb gewann, den Pumuckl-Erfinderin Ellis Kaut zur Visualisierung des bis dahin gesichtslosen und lediglich in Hörspielen in Erscheinung getretenen Kobolds ausgerufen hatte.

Bis 1978 zeichnete sie Pumuckl für zehn Bücher und 39 Plattenhüllen

21 Jahre war Barbara von Johnson da alt und studierte gerade an der Akademie für das Grafische Gewerbe München. Bis 1978 zeichnete sie daraufhin Pumuckl für zehn Bücher und 39 Plattenhüllen. Danach übernahmen andere Illustratoren die Gestaltung des Schabernack treibenden Quälgeistes aus Meister Eders Werkstatt – stets nach ihrem Vorbild. Dennoch musste die gebürtige Münchnerin Jahrzehnte später juristisch um ihre Urheberrechte an der Erfolgsgeschichte des Kobolds kämpfen und geriet auch mit Ellis Kaut aneinander, weil die – anders als von Johnson – Pumuckl selbst im reifen Alter von gut 40 Jahren keine Freundin zugestehen wollte. Am Ende eines jahrelangen Rechtsstreits versöhnten sich die beiden Mütter des kleinen Klabautermanns schließlich. Pumuckl blieb Junggeselle, Kaut starb 2015.

Barbara von Johnson, Mutter dreier Söhne, lebt in ihrem Elternhaus im Norden des Münchner Stadtteils Schwabing. In ihrem Atelier ist sie auch mit 80 Jahren noch fleißig: Malereien, Grafiken, Fotografien, Gedichte – von Johnson kann viel mehr als nur barfüßige Kobolde mit verstrubbelten roten Haaren zeichnen. Auch deshalb erfüllt sie sich zu ihrem Geburtstag einen Wunsch: einen Katalog mit all ihren Werken aus allen „Jahreszeiten“ ihres Lebens. Nur einer soll darin ausnahmsweise keine Rolle spielen: der Pumuckl.

