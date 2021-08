Alpen

21.08.2021

Nach Unglück im Höllental: Wie sicher sind Schluchten unserer Region?

Die wildromantische Pöllatschlucht in Schwangau ist derzeit gesperrt. Der beliebte Wanderweg unterhalb von Schloss Neuschwanstein muss wegen Steinschlaggefahr geschlossen bleiben.

Plus Die tödliche Tragödie in der Höllentalklamm zeigt, wie gefährlich selbst touristisch erschlossene Ausflugsziele in den Alpen sein können. Wie sicher sind die Schluchten im Allgäu?

Von Felix Futschik und Sophia Ungerland

Steile Felswände, die in den Himmel ragen. Wasserfälle, die in die Tiefe hinabstürzen und in reißenden und wild schäumenden Flüssen enden – Bergschluchten, auch Klamme genannt, sind imposante Naturphänomene, die jedes Jahr zigtausende Wanderer anlocken. Touristisch erschlossen ermöglichen sie sogar unerfahrenen Bergtouristen den Genuss von alpiner Wildnis – die sich aber wohl doch nie gänzlich zähmen lässt.

