CSU historisch schwach, SPD verdrängt AfD: So hat die Region gewählt

Wo haben die Parteien ihre Hochburgen in der Region und wo schneiden sie besonders schlecht ab? Unsere interaktiven Grafiken zeigen, wie Ihre Gemeinde abgestimmt hat.

Selten war eine Bundestagswahl im Vorfeld so offen wie diese. Die Ergebnisse: eine historisch schlechte Union, historisch gute Grüne und die SPD ist nach 19 Jahren wieder stärkste Kraft. Lassen sich diese Trends auch an den Wahlergebnissen in der Region ablesen? Wo kann sich die CSU auf Hochburgen verlassen und wo büßt sie Stimmen ein? Konnte die SPD auch in der Region gute Ergebnisse einfahren? In unserer Analyse zeigen wir Ihnen, wie Ihre Gemeinde abgestimmt hat und werfen einen Blick auf regionale Besonderheiten.

