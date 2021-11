Bayern verschärft die Corona-Regeln: FFP2-Maskenpflicht kehrt zurück

Die Staatsregierung hat heute verschärfte Corona-Regeln für Bayern beschlossen. Die Klinik-Ampel wird angepasst – so gilt nun bereits die Warnstufe Gelb.

Die Corona-Regeln in Bayern werden wieder verschärft. Darauf hat sich das Kabinett verständigt, wie Ministerpräsident Markus Söder bei einer Pressekonferenz am Mittwoch sagte. Die Staatsregierung reagiert mit ihren Beschlüssen auf die stark steigenden Corona-Zahlen. Am Mittwoch meldete das Robert-Koch-Institut für Bayern eine Sieben-Tage-Inzidenz von 228, auch die Zahl der Corona-Patienten auf den Intensivstationen ist zuletzt stark angewachsen.

Ab 11 Uhr hatte das Kabinett über die Corona-Lage beraten. Danach informierten Ministerpräsident Markus Söder, Kultusminister Michael Piazolo und Gesundheitsminister Klaus Holetschek bei einer Pressekonferenz über die Beschlüsse.

So werden die Corona-Regeln in Bayern verschärft

Die Krankenhaus-Ampel als Indikator für die Auslastung der Kliniken wird angepasst. Künftig gilt die Stufe Gelb, sobald in Bayern 450 Corona-Patienten oder Patientinnen auf Intensivstationen behandelt werden. Stufe Rot ist ab 600 Corona-Patienten auf Intensivstationen erreicht. Außerdem gibt es eine zusätzliche Stufe für Hotspots. Aktuell sind 459 Personen mit Corona-Infektion auf Intensivstationen in Bayern.

Mit Erreichen der Stufe Gelb gelten dann strengere Regeln. So soll die FFP2-Maskenpflicht wieder gelten, wo zuletzt auch eine OP-Maske ausreichte. Außerdem sollen die Zugangsbeschränkungen verschärft werden: Wo bisher 3G gilt, soll dann 3G-Plus gelten, wo 3G-Plus galt, kommt 2G. Ausnahmen gibt es für den Hochschulbereich und bei Ausbildungseinrichtungen, dort gilt weiterhin 3G.

Mit Erreichen der Stufe Rot kommen weitere Verschärfungen. Dann soll das Modell 3G auch am Arbeitsplatz gelten, bei Veranstaltungen gelte dann 2G. Für die Gastronomie soll dann flächendeckend 3G-Plus gelten, Ungeimpfte können also nur mit einem PCR-Test in Restaurants essen.

Lesen Sie dazu auch

Zusätzlich zu den beiden Stufen Gelb und Rot gibt es besondere Regeln für Hotspots, in denen auch alle Regeln der Roten Stufe gelten. Als Hotspots sollen Regionen gelten, wo die Inzidenz über 300 liegt und wo die Auslastung der Betten auf den Intensivstationen über 80 Prozent liegt.

Ausgenommen von der Zugangsbeschränkungen bleiben weiterhin der öffentliche Personennahverkehr und der Handel.

Corona-Regeln an der Schule: Maskenpflicht im Unterricht kehrt zurück

Für Schulen sollen besondere Regeln gelten. Ab Montag nach den Herbstferien gilt dort wieder die Maskenpflicht, auch im Unterricht. Hier reichen medizinische Maske oder FFP2-Masken, für die Grundschülerinnen und -schüler auch Community-Masken, erklärte Kultusminister Piazolo.

Die Maskenpflicht gilt erst einmal vorübergehend, an Grundschulen für eine Woche, in weiterführenden Schulen für zwei Wochen. Piazolo appelierte außerdem an Eltern, kurz vor dem ersten Schultag nach den Ferien Selbsttests durchzuführen - bei sich und ihren Kindern.

Pressekonferenz mit Markus Söder heute im Video sehen

Um 13 Uhr traten Markus Söder, Michael Piazolo und Klaus Holetschek in München vor die Kameras, um darüber zu informieren, wie die Corona-Regeln in Bayern künftig aussehen. Die Pressekonferenz sehen Sie hier:

(jako)

In unserem Live-Blog lesen Sie immer aktuelle Corona-News.