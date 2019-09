16:18 Uhr

Corinna Miazga ist neue AfD-Chefin in Bayern

Der bisherige Landeschef Sichert muss gehen, die Höcke-Vertraute Katrin Ebner-Steiner will ihn beerben - und scheitert. Gewählt wird eine junge AfD-Bundestagsabgeordnete.

Die Bundestagsabgeordnete Corinna Miazga (36) ist neue Landesvorsitzende der AfD in Bayern. Auf einem Landesparteitag am Samstag im mittelfränkischen Greding setzte sich Miazga unter anderem gegen den bisherigen Landeschef Martin Sichert und die AfD-Fraktionsvorsitzende im Landtag, Katrin Ebner-Steiner, durch.

Auch die Bremer AfD hat eine neue Führungsriege. Nachdem der bisherige Landesvorsitzende Frank Magnitz zurückgetreten war, wurde am Sonntag auf einem Parteitag der frühere Bundespolizist Peter Beck zum Chef des AfD-Landesverbandes bestimmt. Der 52-Jährige hatte keinen Gegenkandidaten.

In Bayern setzte sich Miazga in der Stichwahl mit 305 Stimmen gegen Ebner-Steiner (216 Stimmen) durch, die zum rechtsnationalen "Flügel" der Partei zählt und eine Vertraute des AfD-Rechtsaußens Björn Höcke ist. Ebner-Steiners Kandidatur galt auch als Versuch des "Flügels", in Bayern noch stärker an Einfluss zu gewinnen - was dann scheiterte. Im ersten Wahlgang waren Sichert, der intern schon seit langem in der Kritik stand, und zwei weitere Bewerber ausgeschieden.

Miazga: Bayerische AfD muss an ihrem Image arbeiten

In ihrer Bewerbungsrede hatte Miazga betont, nicht für oder gegen irgendjemanden, weder für noch gegen den "Flügel" zu kandidieren - sondern für die AfD. Auch nach ihrer Wahl sagte sie, sie sehe sich "ganz normal mittendrin" in ihrer Partei - auch wenn sie einst die "Erfurter Resolution" des "Flügels" mit unterzeichnet habe. Sie sei auch von keinem bestimmten Lager zu einer Kandidatur gedrängt worden.

Miazga mahnte, die bayerische AfD dürfe sich nicht länger in der Öffentlichkeit bekriegen, sondern müsse an ihrem Image arbeiten. Unmittelbar nach ihrer Wahl betonte sie, wichtig sei vor allem die parteiinterne "Befriedung" - die müsse nun im Vordergrund stehen.

Die bayerische AfD ist seit langem zerstritten, vor allem zwischen den "Flügel"-Anhängern auf der einen und den eher gemäßigten Kräften auf der anderen Seite. Dies war auch auf dem Parteitag in Greding offensichtlich geworden, als Ebner-Steiner unter großem Jubel ihrer Anhänger überraschend ihre Kandidatur ankündigte. Dabei hatte sie im Mai noch ihren Rückzug aus dem Landesvorstand angekündigt, wo sie bislang stellvertretende Landesvorsitzende war. In der Fraktion ist Ebner-Steiner hoch umstritten - was darin gipfelte, dass mehrere Abgeordnete Anzeige gegen ihre eigene Fraktionsvorsitzende erstatteten, wegen der gezielten Veröffentlichung privater E-Mails.

Auch Bremens neuer AfD-Chef wirbt für mehr Gelassenheit

Eine Schwächung des rechtsnationalen "Flügels" war in Greding aber am Ende nicht zu beobachten: Zu stellvertretenden Landesvorsitzenden wurden der Bundestagsabgeordnete Hansjörg Müller, der zum "Flügel" zählt, sowie die beiden Landtagsabgeordneten Gerd Mannes und Martin Böhm gewählt - auch Böhm wird eindeutig dem "Flügel" zugerechnet.

Auch der neue Bremer AfD-Chef Beck warb für mehr Geschlossenheit der Partei. Die Partei müsse endlich mit der politischen Arbeit beginnen, statt sich ständig um sich selbst zu kümmern, sagte er. Zum stellvertretenden Landesvorsitzenden wurde der 32-jährige Wirtschaftsingenieur Sergej Minich gewählt. Auch er betonte, dass der Vorstand und die Partei künftig als Team auftreten sollten. Minich setzte sich gegen einen anderen Bewerber durch.

Der bisherige Bremer AfD-Chef Magnitz hatte die Mitglieder am Vorabend in einer E-Mail über seinen sofortigen Rückzug informiert. Er werde nicht zum Parteitag kommen und auch nicht für ein Amt kandidieren, kündigte er in dem Schreiben an, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. "Diese Veranstaltung ist nach meiner Überzeugung zutiefst undemokratisch zustande gekommen und die pauschale Ablehnung von Neumitgliedern, nur weil man glaubt, es könnten sich dadurch Mehrheitsverhältnisse ändern, ist ein Skandal erster Güte", schrieb Magnitz. Im Laufe des Parteitages traten auch die restlichen Vorstandsmitglieder des AfD-Landesverbandes zurück. (dpa)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen Folgen