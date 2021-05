Tourismus bald wieder möglich: Hotels und Gastronomen bereiten sich auf Öffnung vor

Ich verstehe das Problem mit dem „Testzentrum“ so: wer in den Biergarten will oder vielleicht sogar mal wieder in eine Bar muß sich testen. Klar. Wieso ist es so ein Problem, die Kosten für den Schnelltest beim Gast einzufordern? Ähnlich dem Coperto in Italien. Ich würde es anstandslos bezahlen, wenn ich dafür mal wieder mit meiner Frau romantisch Essen gehen kann, oder mit vier Freunden gemütlich ein paar Biere trinken könnte.

Ob ich mir den Schnelltest selbst besorge oder der Wirt die Tests stellt ist doch „Jacke wie Hose“. Im Gegenteil: wenn der Wirt vor dem Einlass draußen testen läßt - unter Aufsicht des Personals - gibts auch wenig Möglichkeiten zum schummeln. Dabei ist es für mich unerheblich ob geimpft oder leider nicht.

