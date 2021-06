Corona

Landen nach dem Lockdown viele Haustiere im Heim?

Plus Während der Pandemie haben sich viele Menschen ein Tier geholt. Nun befürchten Tierschützer eine Abgabewelle in den Tierheimen. Wie die Situation derzeit aussieht.

Von Stephanie Sartor

Das Leben wird wieder normaler, die langen, kalten Lockdown-Monate, in denen die Menschen im Homeoffice saßen und in ihrer Freizeit wenig anderes zu tun hatten, als spazieren zu gehen, sind vorbei. Mit der Rückkehr zur Normalität tritt nun aber ein anderes Problem in den Fokus: Was passiert eigentlich mit den vielen Hunden, Katzen, Vögeln, die sich die Menschen währen der Pandemie geholt haben, um ein bisschen weniger allein zu sein?

