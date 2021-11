Diese Corona-Regeln gelten jetzt in Bayern:

@Waldemar M.

Voille Stadien sind tatsächlich nicht zu verstehen. Egal ob geimpft oder ungeimpft. Ob getestet oder ungetestet. Wieviele der Vorlagen davon wohl gefälscht waren?

Was definitiv nicht stimmt, ist das die Geimpften die Welle verursacht haben. Die Ungeimpften mindestens genauso. Sonst wären deren Zahlen niedriger als bei Geimpften. Abgesehen davon, das die Infektiösität bei Geimpften niedriger ist wie bei Ungeimpften.

Und Umgeimpfte haöten definitiv die AHA-Regeln nicht besser ein. Im Ggenteil. Die Zahl der Uugeimpften dürfte unter dem Dmeonstranten letztes Jahr in Berlin, Kassel. Leipzig, Konstanz usw. duetlich überproportional sein. Und haben sich da welche mitten in der Welle an irgendwas gehalten? Beispiel: Polonaise ohne Maske und dazu laut singend durch die Münchner Innenstadt. So schaut AHA nicht aus. Dazu noch "gefälschte" Maskenatteste ua. von einem Kauferinger Arzt, der mit seinen Attesten offenbar einen 5-stelligen Betrag gemacht hat.

