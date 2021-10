Mehr Impfpass-Fälschung, weil Corona-Tests nicht mehr gratis sind?

Plus Immer öfter tauchen unechte Impfzertifikate und Testnachweise auf. Eben erst flog ein großer Betrug in München auf. Experten sind besorgt, dass sich die Situation noch weiter verschärft.

Man muss kein Technik-Genie sein, um so eine Fälschung hinzubekommen. Aus einem abgelaufenen negativen Corona-Testergebnis lässt sich mit ein paar Klicks ein aktueller 3G-Nachweis machen. PDF-Dateien sind kinderleicht zu bearbeiten, im Handumdrehen lässt sich ein anderes Datum oder ein anderer Name eintragen. Binnen Minuten hat man dann ein Dokument, das – im wahrsten Sinne – Tür und Tor öffnet: zu Restaurants, Konzerten, Museen. Kurzum: Überall dort, wo eigentlich nur diejenigen Zutritt haben, die geimpft, genesen oder negativ auf das Coronavirus getestet sind.