Corona-Pandemie

vor 59 Min.

Nach wie vor kaum Erstimpfungen: Wo bleibt der Impfstoff?

Plus Seit Wochen gibt es in den bayerischen Impfzentren kaum Erstimpfungen gegen Covid-19. Warum das so ist, wie schleppend es vorwärts geht und wann es wohl wieder besser wird.

Von Stephanie Sartor

Pro Sekunde, also vielleicht in der Zeit, in der man das erste Wort der Überschrift dieses Artikels gelesen hat, werden in Deutschland im Schnitt acht Menschen gegen Covid-19 geimpft. 21,9 Prozent haben bereits den vollen Schutz, 46 Prozent zumindest die erste Impfung, in Bayern sind es 44,6 Prozent. Doch seit Wochen bereitet gerade diese erste Spritze Kopfzerbrechen.

