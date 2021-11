Corona-Pandemie

11:39 Uhr

Neue Corona-Regeln: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist schwierig

Ein Mitarbeiter eines Wirtshauses kontrolliert am Eingang den 3G-Nachweis bei zwei Gästen. Seit Dienstag gelten in Bayern verschärfte Corona-Regeln.

Plus Die vierte Welle, die Lage ist ernst. Die Corona-Maßnahmen werden wieder massiv verschärft. Nun soll auch die Polizei verstärkt bei den Kontrollen helfen. Die Gewerkschaft wehrt sich.

Von David Holzapfel

Grundsätzlich, sagt Isabella Schneider, sei sie ja für die strengeren Corona-Regeln. Die 46-Jährige, müde Augen, olivgrüne FFP2-Maske, bedient in einem kleinen Café in Augsburg. „Die verschärften Maßnahmen helfen uns allen aus der Pandemie“, betont sie. Für Schneider, ihren echten Namen möchte sie nicht in der Zeitung lesen, und viele andere Angestellte und Gewerbetreibende bedeutet das aber auch: Mehr Ärger mit uneinsichtigen Kunden, mehr Frust und hitzige Diskussionen. „Es ist nicht immer einfach“, erzählt die Kellnerin, während sie Kaffeetassen in einen Wandschrank räumt. Seit Dienstag dürfen im Innenbereich des Cafés nur noch genesene und geimpfte Besucherinnen und Besucher Cappuccino und Kirschkuchen genießen. „Die neuen Regeln gelten seit ein paar Stunden, und ich musste schon zwei Leute wegschicken, weil sie nur einen Test dabei hatten. Da war das Gemotze groß.“

