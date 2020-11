vor 17 Min.

Ein Dorf, ein Verein: Wie Blasmusik Maihingen zusammenhält

Plus Seit fast 150 Jahren gibt es in Maihingen einen Musikverein. Aus fast jedem Haushalt kommt ein Mitglied. Obwohl die Tradition weiterhin eine wichtige Rolle spielt, hat sich vieles geändert.

Von Maria Heinrich

So richtig zufrieden ist Thomas Christ noch nicht. „Nein, nein, nein!“, ruft er aus und rudert mit den Armen durch die Luft. „Das Saxofon ist mir zu unentspannt. Lasst euch fallen! Das muss locker leicht klingen.“ Sein Blick schweift über die Gruppe der „D’Maihinger“ – der mehr als 60 Frauen und Männer des Musikvereins Maihingen aus dem nördlichen Landkreis Donau-Ries. Sie lecken sich über die Lippen, spitzen ihre Münder und setzen die Mundstücke erneut an. Ein neuer Versuch. Und noch einer. Und noch einer.

Dirigent Thomas Christ feuert seine Kapelle mit vollem Körpereinsatz an: Er klatscht und schnipst, schwingt die Arme, stampft mit dem Fuß auf und trommelt sich mit den Fäusten auf die Brust. Die Musiker dagegen sitzen fast wie versteinert auf ihren Stühlen, während sie spielen. Der Blick ist hoch konzentriert auf die Notenblätter vor ihnen gerichtet. Die Körperhaltung gespannt. Es bewegen sich nur die Finger an den Klappen und Ventilen. Und die Füße. Tapp, tapp, tapp, tapp. Immer im Takt tippen sie auf den Boden.

Maihingen hat 1200 Einwohner, der Blasmusikverein 400 Mitglieder

Nach dem ersten Stück stimmt die Kapelle eine Polka an, dann ein Volkslied und danach einen Marsch. Blasmusik, wie sie eben ganz typisch sei für schwäbische Musikvereine, sagt Andreas Horber, Geschäftsführer des Bayerischen Blasmusikverbands. „Das ist einfach etwas speziell Süddeutsches. Genauso wie die Blaskapelle an sich.“ Bayernweit gebe es derzeit rund 2571 Musikvereine, vor circa 30 Jahren waren es nur etwas mehr als die Hälfte. „Der Zulauf ist in Schwaben und vor allem im Allgäu hoch. Dieses Gebiet ist mit Musikkapellen sehr dicht besiedelt. Sie profitieren einfach besonders gut von ländlichen Strukturen“, sagt Horber. So wie es auch beim Musikverein Maihingen aus dem Ries der Fall ist.

Der Musikverein der rund 1200-Einwohner-Gemeinde Maihingen zählt derzeit ungefähr 400 Mitglieder, sagt Vereinsvorsitzender Florian Kotz. Er sei wie ein Kleber, der den Ort zusammenhält. „Bei uns im Dorf gibt es ganz wenige Familien, die keine Musik machen. Aus fast jedem Haushalt kommt ein Mitglied, das ist schon etwas Außergewöhnliches.“ Auch bei Florian Kotz ist es so. Er selbst spielt seit Jahren Trompete, sein Vater und Großvater Flügelhorn. „Unsere Kapelle ist aus dem Dorfgeschehen nicht mehr wegzudenken. Wir spielen bei Veranstaltungen, auf Festen und Feiern, zu Geburtstagen, in der Kirche und auf Beerdigungen. Die musikalische Umrahmung gehört bei diesen Anlässen einfach mit dazu.“

Und so ist es seit vielen Jahren in Maihingen. Der Verein hat eine lange Geschichte. Sie reicht bis ins Jahr 1871 zurück, nächstes Jahr feiern die Musikanten das 150-jährige Bestehen ihres Vereins. 1974 traten sie dem Allgäu-Schwäbischen-Musikbund bei. Im Jahr 2000 riefen die D’Maihinger die erste Europäische Meisterschaft der böhmisch-mährischen Blasmusik ins Leben und gewannen selbst den Titel im Jahr 2003. Als erste Blaskapelle überhaupt traten die Musikanten aus dem Ries auch im Petersdom im Vatikan auf. Für ihre Vereinsgeschichte zeichnete sie 1990 der damalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker mit der Pro-Musica-Plakette aus – ein Ehrenzeichen der Bundesrepublik Deutschland für instrumentales Musizieren.

Die D'Maihinger erhalten 1990 die Pro-Musica-Plakette von Bundespräsident Richard von Weizsäcker. Bild: Maria Heinrich

Doch seit Kurzem weht ein frischer Wind durch das Vereinsheim, das mit allerlei Bildern, Plaketten, Preisen und Schriften dekoriert ist. Florian Kotz ist der neue Vorsitzende des Vereins – zusammen mit Sebastian Stempfle. Sie sind 21 und 30 Jahre alt – ungewöhnlich jung für diese Position. „Bei der letzten Vorstandswahl haben sich unsere ehemaligen, älteren Vorsitzenden nach vielen Jahren nicht mehr zur Wahl gestellt“, erzählt Kotz. „Und dann haben wir uns zur Wahl gestellt und haben den gesamten Vorstand sehr jung besetzt. Manche sind erst 18 oder 20 Jahre alt.“

Der Freitagabend ist bei allen fest eingeplant

Beide Männer kennen den Verein von Kindesbeinen an. So wie viele andere Musiker, die an diesem Freitagabend zur Probe gekommen sind. Wie jeden Freitagabend. Der Termin ist für alle fest eingeplant, jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr. Für manche schon ein Leben lang. So wie für Bernhard Götz. Seit 1966 spielt er Trompete bei den D’Maihinger. Mit tiefer Stimme sagt er: „Da muss schon etwas ganz Besonderes dazwischenkommen, dass ich das ausfallen lasse.“ Neben ihm steht die 17-jährige Leonie Taglieber, die in der Kapelle Klarinette spielt und zustimmend nickt. „Freitag ist Musik. Das ist schon immer so und wird immer so bleiben.“

Auch die Sitzordnung ist jede Woche dieselbe: Im Halbkreis angeordnet proben die Musiker in Reihen hintereinander in einer großen Lagerhalle des Geflügelzuchtvereins Maihingen. „Wir haben eigentlich einen eigenen Raum“, sagt Sebastian Stempfle, aber darin dürfen wir wegen Corona nicht Proben, weil wir die Abstände nicht einhalten können.“

Vor allen steht Dirigent Thomas Christ, in den ersten Reihen spielen die Klarinetten und Querflöten, dahinter die Saxofone, die Trompeten, die Hörner und Posaunen, und ganz hinten stehen das Schlagzeug und die Pauken. Alle Musiker tragen dunkelblaue Poloshirts mit dem orange-gelben Schriftzug auf dem Rücken: D’Maihinger. Vor jedem einzelnen Stuhl steht außerdem eine Art Abtropfgefäß. Mal ist es ein alter Eierkarton, dann eine Tupperschüssel, aber man entdeckt auch löchrige Handtücher und sogar einen ausgewaschenen Margarinebehälter. Sie sind für das Kondensat aus den Instrumenten der Musiker. Der Männer und Frauen, der Teenager, Erwachsenen und Senioren. Eine bunte Mischung eben – ganz anders, als es noch vor 50 Jahren gewesen sei, wie Andreas Horber vom Bayerischen Blasmusikverband erzählt.

Früher, da hätten Frauen in Blaskapellen überhaupt keine Rolle gespielt, sagt Horber. „Es machten nur die Männer Musik und sie wollten unter sich bleiben. Die Frauen gehörten für sie in die Küche und in die Kirche, aber nicht in die Kapelle.“ Solche Geschichten habe er auch schon gehört, sagt Vereinsvorsitzender Stempfle. „Aber davon merkt man heute gar nichts mehr. Die Blasmusik ist heute viel weiblicher – und auch viel jünger.“

Ganz ähnlich sieht das der 18-jährige Leo Schnele. „Viele Leute sagen: Blasmusik ist etwas Altmodisches. Das kann sie auch sein, muss aber nicht. Wir spielen nicht nur Traditionelles, sondern auch moderne Stücke wie Swingmusik.“ Das sei einfach ein Klischee, das ihn manchmal durchaus ein bisschen ärgere. Florian Kotz stimmt ihm zu: „Viele Menschen wissen einfach nicht, was Blasmusik ist und was sie alles kann.“

Tradition spielt für D'Maihinger eine große Rolle

Doch obwohl viele Mitglieder Musikvereins Maihingen noch recht jung seien, spiele die Tradition im Verein eine große Rolle, sagen die beiden Vorsitzenden. „Wir bringen zwar frischen Wind rein, gehen unseren Job im Vorstand etwas digitaler und modernen an, aber wir halten an unseren Traditionen fest. Das macht uns als Verein aus – und wir wollen die Älteren nicht vor den Kopf stoßen.“ Das ist seinem Kollegen Sebastian Stempfle besonders wichtig. „Schließlich repräsentieren wir alle Mitglieder unseres Vereins – jung und alt. Es ist mit viel Arbeit verbunden, einen Verein zu führen. Aber für mich ist es auch eine Ehre.“

Zu den D’Maihinger habe er seine Leben lang eine besondere Bindung aufgebaut, erzählt Stempfle. „Deshalb war es für mich auch richtig schlimm, als wir wegen Corona monatelang nicht proben durften.“ Das sagen auch andere Musiker an diesem Abend. Zum Beispiel die 17-jährige Leonie Taglieber. „Ein Leben lang habe ich Freitag immer Musik gespielt. Das war ganz komisch, als ich dann abends auf dem Sofa saß und nicht wusste, was ich unternehmen soll. Ich habe die Proben richtig vermisst.“

Hunderten anderen Musikern in Bayern ging es da ganz ähnlich, weiß Andreas Horber vom Bayerischen Blasmusikverband. „Viele Musikvereine leiden bis heute unter Corona und den geltenden Abstandsregeln, die sie bei den Proben einhalten müssen – zwei Meter bei Blasmusikern sind vorgeschrieben.“ Viele Vereine hätten gar nicht die Räumlichkeiten, um diese Regelungen einzuhalten, und könnten nach wie vor nicht musizieren. „Musikvereine aber – anders als vielleicht Sportvereine – leben vom Spielen und von den Auftritten der Kapelle. Man geht zu Beerdigungen, Dorffesten und begleitet besondere Veranstaltungen.“ Man sei Teil des Dorfgeschehens. „Wenn dieses Geschehen, alle Auftritte und Konzerte aber nicht stattfinden, geht den Kapellen vieles verloren.“

Corona und wie es mit der Pandemie weitergehe, bereitet auch den Musikern in Maihingen Sorge. „Wir üben gerade für ein großes Konzert im November“, sagt Dirigent Thomas Christ. „Aber keiner weiß, ob wir im Herbst überhaupt noch proben, geschweige denn auftreten können.“ Doch diese Sorgen halten die D’Maihinger an diesem Freitagabend nicht davon ab, beim Proben ihr Bestes zu geben. Sie spielen und spielen und spielen, über zwei Stunden lang, bis es draußen kalt und dunkel ist. Musik machen, das ist für uns einfach das Schönste auf der Welt, sagen sie.

