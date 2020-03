17:36 Uhr

Erster Corona-Toter in Bayern: Mann stirbt in Würzburger Uniklinik

In der Würzburger Uniklinik gibt es zwei Corona-Patienten. Einer von ihnen verstarb in der Nacht auf Donnerstag.

Plus In Würzburg ist ein Senior gestorben, der sich in einem Altenheim infiziert hatte. Für das Seniorenheim hat das Coronavirus schwerwiegende Auswirkungen.

Von Andreas Jungbauer

Der Freistaat Bayern meldet seinen ersten Corona-Todesfall: Nach Mitteilung des bayerischen Gesundheitsministeriums ist in der Nacht auf Donnerstag ein älterer Patient in der Würzburger Uniklinik gestorben. Betroffen ist „ein über 80-jähriger Patient mit Vorerkrankungen und Pflegebedürftigkeit“, sagte ein Ministeriumssprecher auf Anfrage.

