Erster Schultag

18:15 Uhr

Was Eltern zum Schulstart hoffen, Lehrer fürchten und was die Kinder bewegt

Die Schülerinnen und Schüler in Klasse 1a üben das Lüften.

Plus Endlich ist das neue Schuljahr da - mit besseren Tests und neuen Quarantäneregeln. So klappte der Schulstart in Bayern.

Von Sarah Ritschel

Der erste Schultag ist bunt. Daran ändern auch das Virus und all seine traurigen Folgen nichts. Im Gegenteil: Der Schuljahresbeginn ist sogar noch ein bisschen farbenfroher als sonst. Weil nämlich nicht nur der Schulranzen zur Schultüte und die Schultüte zum Outfit passt, sondern bei vielen Kindern auch noch der Mundschutz die passende Farbe trägt. Nimm das, Corona!

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

