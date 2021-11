Evangelische Kirche

Er war das Gesicht seiner Kirche: Eine Bilanz zum Abschied von Bedford-Strohm

Heinrich Bedford-Strohm, Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern und bisheriger Vorsitzender des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD).

Plus Der bayerische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm gibt den Ratsvorsitz der Evangelischen Kirche in Deutschland ab. Er verschaffte ihr Gehör – und zog Hass auf sich.

Von Daniel Wirsching

Heinrich Bedford-Strohm ist in den vergangenen sieben Jahren „das Gesicht der evangelischen Kirche“ gewesen. Eine Formulierung, die sich so leichtfertig dahinsagen lässt – die aber über die Schwere des Amtes eines Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), das er an diesem Mittwoch abgibt, hinwegtäuscht.

