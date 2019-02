Fünf Milliarden Euro aus dem Digitalpakt: Länder, macht was draus!

Mit dem Digitalpakt wird der Bund viel Geld für Digitalisierung an Schulen investieren. Jetzt sind die Länder am Zug.

Seit Jahrzehnten hinken Schulen dem technischen Fortschritt hinterher. Millionen Wohnzimmer waren schon mit internetfähigen Fernsehern ausgestattet, als man an den Schulen noch den Videorekorder nutzte. Jugendliche drehten zu Hause an beleuchteten Globen, in den Klassenzimmern hingen vergilbte Landkarten.

Digitalpakt für Deutschland: Bundesländer müssen jetzt liefern

Jetzt haben Schulen die Chance, aufzuholen. Aus einer ganzen Reihe von Fördertöpfen fließt Geld in die Digitalisierung. Sogar der Bund will jetzt helfen. Die Bildungspolitiker der Länder sind deswegen längst nicht fein raus, im Gegenteil. Lesen Sie dazu auch unseren Hintergrund: Digitalpakt: Bayerns Schüler bekommen Tablets vom Bund

Nur sie können Studiengänge planen, in denen angehende Lehrer auf digitales Unterrichten vorbereitet werden. Die gibt es an bayerischen Unis zu selten. Und nur die Länder können technisch wenig erfahrenen Lehrern Fortbildungen anbieten. Erst dann verlieren sie ihre Scheu vor der Digitalisierung.

Wie die Länder die Digitalisierung jetzt organisieren müssen

Ferner ist es Aufgabe der Länder, IT-Experten bereitzustellen. Man kann von einem Lehrer nicht verlangen, dass er mal kurz eine defekte Festplatte repariert.

Und was nützen all die Tablets, wenn am Ende niemand damit arbeiten kann?

