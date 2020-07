vor 18 Min.

Goodbye, Deutschland: USA wollen auch aus Bayern Truppen abziehen

US-Soldaten bei einer Großübung auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr in Bayern: Auch an dem Standort sollen Soldatem abgezogen werden.

US-Präsident Trump will Soldaten aus Deutschland abziehen. Bayern trifft die Entscheidung besonders hart. Dort hofft man, dass die Pläne nicht umgesetzt werden.

Von Thomas Spang und Margit Hufnagel

Es ist eine Zäsur im deutsch-amerikanischen Verhältnis, wie sie selbst Pessimisten kaum erwartet hätten. US-Präsident Donald Trump will ein Drittel der bislang in Deutschland stationierten Soldaten abziehen – deutlich mehr als befürchtet. Gut die Hälfte der rund 12.000 betroffenen Soldaten sollen in die USA zurückgeholt, weitere 5.600 in andere Nato-Länder verlegt werden.

Verteidigungsminister Mark Esper tat sein Bestes, die bittere Nachricht schönzureden. Die geplante Umstrukturierung sei keine Bestrafung der Deutschen wegen deren als zu gering gegeißelten Verteidigungsausgaben, sondern eine „ganz normale Entwicklung“ in der 71-jährigen Geschichte der Nato. „Die Disposition der US-Streitkräfte in Europa hat sich oftmals verändert“, spielte der Pentagon-Chef Äußerungen des Präsidenten herunter, der am Mittwoch betont hatte, die USA wollten nicht länger „die armen Schlucker“ der Deutschen sein. Die amerikanischen Soldaten seien zum Schutz Europas und Deutschlands dort stationiert. „Und Deutschland sollte dafür zahlen. Aber Deutschland zahlt nicht.“

US-Verteidigungsminister: Truppenabzug ist strategisch notwendig

Esper sagte, Deutschland müsse als reichstes Land Europas tatsächlich mehr tun. Es sollte „deutlich über das zwei Prozent Ziel der Nato hinausgehen“. Damit gemeint sind Ausgaben von zwei Prozent des Bruttoinlandprodukts bei den Verteidigungsausgaben. Berlin hat im laufenden Haushaltsjahr seine Ausgaben auf 1,38 Prozent des BIPs gesteigert und bewegt sich auf das vereinbarte Zwei-Prozent-Ziel der Nato bis 2024 zu. Der Präsident habe nur etwas beschleunigt, so Esper, was strategisch notwendig sei. In der neuen Ära des „Wettbewerbs der Großmächte“ ginge es darum, „ Russland abzuschrecken“, die „Nato zu stärken“ und „strategische Flexibilität“ zu bekommen.

Aus Sicht von Analysten verhalten sich die Dinge etwas anders. Wenn es zur Umsetzung der Pläne kommt, werden das Europa- und Afrika-Kommando sowie die Hauptquartiere für drei Brigaden und zwei Bataillone sowie kleinere Unterstützungseinheiten aus Deutschland abgezogen.

Wohin das Afrika-Kommando verlegt werden soll, ist nicht entschieden, wohl aber, dass es ebenfalls abzieht. Deutschland wäre damit nicht mehr eine strategische Kommando-Zentrale der USA in Europa, sondern nur noch ein Standort für Truppen, die von woanders befehligt werden.

Am Luftwaffenstützpunkt Spangdahlem fehlen bald 4000 Soldaten

Von dem Abzug betroffen ist der Luftwaffenstützpunkt Spangdahlem, an dem eine F-16-Kampfjet-Staffel mit gut 20 Flugzeugen stationiert ist. Zur Air Base des 52d Fighter Wing gehören rund 4000 US-Soldaten. Das Jagdgeschwader soll laut Esper nach Italien verlegt werden, um „näher am Schwarzen Meer“ sein.

Betroffen sind auch die bayrischen Standorte in Vilseck, Wildflecken und Grafenwöhr. An letzterem Standort findet sich einer der modernsten Truppenübungsplätze der Welt und der wichtigste in Europa für Manöver mit scharfer Munition. Die Reaktion im Freistaat: eine Mischung aus Entsetzen und Zweckoptimismus. „Wir hoffen, dass der angekündigte Truppenabzug dem amerikanischen Wahlkampf geschuldet ist und letztlich nicht stattfinden wird“, sagt Wilfried Schober, Sprecher des bayerischen Gemeindetags, unserer Redaktion.

Republikaner und Demokraten üben Kritik an Trumps Plänen

Im US-Kongress hat sich bereits bei Trumps Republikanern und den Demokraten Widerstand formiert. Der Plan wird dort vor allem kritisch gesehen, weil er Russland in die Hände spielen könnte. Im Senat und im Repräsentantenhaus gibt es daher Pläne, den Teilabzug über das Gesetz zum kommenden Militärhaushalt zu verhindern.

Zudem bewirbt sich Trump im November um eine zweite Amtszeit. Falls er die Wahl verlieren sollte, könnte der neue Präsident die Pläne auf Eis legen. Doch sicher ist das alles nicht. Sollten die USA das Vorhaben umsetzen, wäre das „ein herber Verlust an Kaufkraft und Steuereinnahmen für die betroffenen bayerischen Kommunen“, so Schober. Beides könnte gerade in der strukturarmen Region nicht so leicht kompensiert werden. „Dann müsste vermutlich der Freistaat Bayern mit finanziellen und strukturpolitischen Maßnahmen unterstützend eingreifen“, fordert Schober. Allein in Grafenwöhr und im benachbarten Vilseck sind etwa 3.000 Einheimische bei der US-Armee und deren Vertragspartnern beschäftigt.

Schober: Wo liegt der Nutzen für die USA beim Truppenabzug?

Nachvollziehen kann Schober die Pläne der US-Regierung nicht. „Auch die Stationierung von US-Truppen in einem anderen NATO-Land kostet Geld, und neue Infrastruktur dort“, sagt der Sprecher des Gemeindetags. Das müsste wiederum der amerikanische Steuerzahler aufbringen. „Wo liegt dann also der Nutzen für die USA?“, fragt Wilfried Schober.

Den bezweifeln auch Sicherheitspolitiker von Republikanern und Demokraten im US-Kongress, die versuchen, den Prozess auf dem Gesetzesweg zu verlangsamen. „Eine wirklich schlechte Idee“, kritisierte der demokratische Senator Chris Murphy den Abzug, der nur die Absicht verfolge „Deutschland zu demütigen.“

Die Trump-Administration schwächt laut Röttgen die Nato

Auch in Berlin löste die Nachricht deutliche Kritik aus. Der Außenpolitik-Experte der CDU, Norbert Röttgen, wirft der Trump-Administration vor, damit die Nato zu schwächen. „Die USA erreichen damit genau das Gegenteil dessen, was Esper als Begründung nennt“, sagt Röttgen unserer Redaktion.

Statt der Stärkung der Nato führe der Truppenabzug zu einer Schwächung des Bündnisses. „Die Schlagkraft des US-Militärs wird nicht erhöht, sondern verringert, gerade mit Blick auf Russland und militärische Dauerkonflikte im Nahen- und Mittleren Osten“, betont der CDU-Politiker und stellt klar: „Natürlich leisten US-Soldaten auch einen Beitrag zur Sicherheit Deutschlands, aber in erster Linie dient Deutschland den USA als logistische Drehscheibe für die eigene internationale Militärpräsenz.“

Die Truppenstationierung verbindet Deutschland und die USA

Die US-Truppen galten in der Zeit des Kalten Krieges als Sicherheitsgarant für die Bundesrepublik. Damals gab es zeitweise fast 250.000 US-Soldaten in Deutschland. Die Truppenstationierung ist aber auch heute noch ein wesentliches Bindeglied zwischen beiden Ländern. Für die Regionen um die US-Stützpunkte kommt der wirtschaftliche Aspekt hinzu. In ganz Deutschland werden etwa 12.000 deutsche Ortskräfte von den US-Streitkräften beschäftigt.

