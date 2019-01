15:23 Uhr

Grundschulen bei München planen Toiletten für das dritte Geschlecht Bayern

Bisher gibt es an bayerischen Grundschulen Toiletten für Jungen und Mädchen. In Zukunft könnte es auch Räume für das dritte Geschlecht geben.

Grundschulen in Taufkirchen, Pullach und Garching planen in neuen Gebäuden auch mit Toiletten für das dritte Geschlecht. Bisher gibt es so etwas in Bayern noch nicht.

In drei neuen Grundschulen im Münchner Umland können die Schüler künftig womöglich zwischen drei stillen Örtchen wählen: einem für Mädchen, einem für Jungen - und einem für das dritte Geschlecht. Über entsprechende Vorschläge für neue Schulgebäude in Pullach, Taufkirchen und Garching hatten zuerst der Münchner Merkur und die tz berichtet.

In Pullach sei die Idee für eine solche Toilette von einer externen Schulberaterin vorgebracht worden, bestätigte eine Gemeinde-Sprecherin auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. Noch befinde man sich allerdings noch nicht einmal in der Planung. In Garching hingegen stehen laut tz die Pläne schon, in Taufkirchen prüfe ein Architekturbüro die Idee.

Mit den Toiletten für das dritte Geschlecht wären die Grundschulen Vorreiter im Freistaat. "Schulen, die aktuell eine solche Möglichkeit der dritten Toilette anbieten, sind uns derzeit nicht bekannt", sagte ein Sprecher des Kultusministeriums. (dpa/lby)

Themen Folgen