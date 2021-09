Hochburgen und Überraschungen: So hat die Region vor vier Jahren gewählt

Wo hatten die Parteien 2017 ihre Hochburgen in der Region? Unsere Grafiken zeigen, wie Ihre Gemeinde abgestimmt hat – und wie sie sich dadurch von anderen unterscheidet.

Am 26. September wird ein neuer Bundestag gewählt – doch wie lief eigentlich noch einmal die letzte Bundestagswahl? Wie haben die einzelnen Gemeinden in der Region abgestimmt, wo gab es die meisten CSU-Wählerinnen und -Wähler, wo lag die SPD über 20 Prozent und wo hat die AfD besonders gut abgeschnitten? Kurz vor der Wahl werfen wir einen Blick zurück auf das Jahr 2017 und regionale Besonderheiten.