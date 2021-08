Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft: "Für uns ist die Impfquote entscheidend"

Plus Wie geht es nach der Pandemie für Krankenhäuser weiter? Der Geschäftsführer der Bayerischen Krankenhausgesellschaft erklärt, welche neue Behandlungsangebote für Long-Covid Patienten entstehen.

Herr Engehausen, Sie sind der Geschäftsführer der Bayerischen Krankenhausgesellschaft. Wächst vor dem Hintergrund der Delta-Variante, aber auch, weil viele Urlauber zurückkehren, die Zahl der Covid-Patienten in den Kliniken des Freistaats?