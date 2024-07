Keine Therapie vorm Prozess: Wie die Justiz Traumatisierte belastet

Sie wollte in einem Würzburger Klub feiern. Die Nacht endete in der Uniklinik. Sie hatte Drogen konsumiert, unwissentlich. In ihr Getränk hatte jemand Ecstasy gemischt. Zum Glück hatte sie nur wenige Schlucke genommen. "Es hat plötzlich komisch geschmeckt und geschäumt." Doch die Dosis war sehr hoch, die Reaktion heftig. "Die Ärzte meinten, ich hätte ins Koma fallen können, wenn ich alles getrunken hätte", sagt Anna, die anders heißt und deren Name der Redaktion bekannt ist. "Womöglich wäre ich nicht mehr erwacht." Anna erstattete Anzeige.

Seit dem Übergriff teilt sich das Leben der jungen Frau in ein Davor und in ein Danach. Davor war sie unbeschwert, hatte Vertrauen zu ihren Mitmenschen. Danach kamen die psychischen Probleme: Panikattacken, Depressionen, Kontrollverlust. Und Depersonalisation, das ist ein Zustand der Selbstentfremdung. "Ich konnte einige Wochen das Bett kaum verlassen, weil ich in ein großes Loch gefallen bin", sagt sie.

Anna hätte unmittelbar nach dem Übergriff in dem Klub von der Therapieform EMDR profitieren können

"Eine zeitnahe Psychotherapie hätte die Traumatisierung lindern können", erklärt Dr. Marion Schowalter. Die Psychologische Psychotherapeutin und Leiterin der Trauma-Ambulanz an der Uniklinik Würzburg hat nach einer Messerattacke, die im Juni 2021 bundesweit für Schlagzeilen sorgte, ein Hilfsprojekt initiiert: eine Akut-Traumatherapie mit der Methode EMDR. Vor drei Jahren hatte ein psychisch kranker Täter, ein Flüchtling aus Somalia, am Barbarossaplatz im Zentrum der unterfränkischen Stadt ein Blutbad angerichtet. Drei Frauen starben bei dem Angriff, mehrere Passantinnen und Passanten wurden verletzt.

EMDR. Die Abkürzung steht für "Eye Movement Desensitization and Reprocessing", für Desensibilisierung und Verarbeitung durch Augenbewegungen. Es sei die "nach wissenschaftlichen Erkenntnissen effizienteste Therapie" für Menschen, die Schreckliches erlebt haben oder mitansehen mussten, sagt Schowalter. Kernstück der Methode sei, so wurde es einmal im Deutschen Ärzteblatt beschrieben, ein auf den ersten Blick ungewöhnlicher Prozess. Bei dem konzentriere sich der Patient auf bestimmte Anteile der nicht ausreichend verarbeiteten Erinnerung – und folge gleichzeitig den Fingerbewegungen des Therapeuten mit den Augen. Dadurch scheine im Gehirn ein Informationsverarbeitungsprozess angestoßen zu werden, in dem für viele Patienten durch einfaches Verblassen der Erinnerung eine rasche Entlastung spürbar werde.

"Entscheidend ist, dass wir die Therapie ohne lange Wartezeiten anbieten können", sagt Schowalter. Auch Anna hätte unmittelbar nach dem Übergriff in dem Klub von dieser Therapieform profitieren können. Sie studierte zu jener Zeit Psychologie und wusste: "Mit mir stimmt etwas nicht." Eine Therapie begann sie jedoch nicht. Eine Polizeibeamtin habe ihr davon abgeraten. "Sie sagte, es ginge um meine Glaubwürdigkeit, denn meine Zeugenaussage sei der größte Beweis."

Therapeutin: Es hat negative Folgen, dass Gewaltopfer vor einem Prozess mit der Therapie warten sollen

Das klingt befremdlich. Der Hintergrund sei die ungeschriebene Regel, dass Gewaltopfer vor einem Prozess erst mal mit der Therapie warten sollen, "damit ihre Glaubwürdigkeit vor Gericht erhalten bleibt", sagt Marion Schowalter. "Sie sollen Emotionen zeigen, also mit Heulen und Zähneklappern vor Gericht aussagen." Die Folge seien aber viel zusätzliches Leid, möglicherweise eine Folgestörung und eine Chronifizierung des Traumas. Das wiederum führe nicht nur zu einer langfristigen Belastung Traumatisierter, sondern beeinflusse in vielen Fällen auch ihr gesamtes privates und berufliches Umfeld negativ.

Icon Vergrößern Die psychischen Folgen einer Tat sollen erst nach der Zeugenaussage der Geschädigten vor Gericht therapeutisch behandelt werden, heißt es. Eine Würzburger Fachärztin möchte das ändern. Foto: Illustration: Ivana Biscan Icon Schließen Schließen Die psychischen Folgen einer Tat sollen erst nach der Zeugenaussage der Geschädigten vor Gericht therapeutisch behandelt werden, heißt es. Eine Würzburger Fachärztin möchte das ändern. Foto: Illustration: Ivana Biscan

Das Zentrum für Psychische Gesundheit an der Uniklinik Würzburg brachte im November 2023 eine interdisziplinäre Initiative auf den Weg, "Würzburger Modell" genannt. Der Bamberger Generalstaatsanwalt Wolfgang Gründler wolle das Projekt aufseiten der Justiz in Bayern weiter voranbringen, sagt Initiatorin Schowalter. Das Modell sei bislang deutschlandweit einzigartig. Die Idee: Nach der Tat soll eine Videovernehmung des Opfers oder eine Beweissicherung und Vernehmung durch den Ermittlungsrichter stattfinden – unter Beisein des Pflichtverteidigers des Beschuldigten. Dem Opfer wird dann innerhalb der ersten zwei bis sechs Wochen und noch vor einer Gerichtsverhandlung eine Akut-Behandlung in der Trauma-Ambulanz am Uniklinikum angeboten. Therapeuten kommt hierbei laut Schowalter eine besondere Rolle zu: "Sie werden mit einer Schweigepflichtentbindung vor Gericht geladen und berichten über die Therapie." Noch sei allerdings unklar, wie die Richter darauf reagieren.

Auch Viktoria wurde Opfer eines Verbrechens – und suchte sich schnell Hilfe

Damit zu Viktoria. Sie wurde ebenfalls Opfer eines Verbrechens. Sie suchte – anders als Anna – schnell Hilfe. Die junge Frau wurde in ihrer Wohnung von einem Mann brutal niedergeschlagen. Mit schweren Kopfverletzungen und quälenden Ängsten lag sie sieben Tage auf der Intensivstation. Ein Polizist habe sie im Krankenhaus über Hilfsangebote informiert, unter anderem über die Würzburger Trauma-Ambulanz, erzählt sie im Gespräch. Wie Anna will sie anonym bleiben, die Redaktion kennt ihren vollen Namen. Ihr sei klar gewesen, dass das, was sie erlebt habe, sie psychisch stark beeinträchtigen werde. Der Täter habe sie umbringen wollen, sagt Viktoria. "Ich fühlte mich kraftlos, machtlos, innerlich wie tot." In der Klinik bat sie dann das Personal, für sie in der Trauma-Ambulanz anzurufen. Noch im Krankenhaus wurde sie mit der EMDR-Methode behandelt.

Schon nach einer Therapiesitzung sei es ihr besser gegangen, erzählt die damals schwer traumatisierte Frau heute. Ihre Angst habe sich in das Gefühl gewandelt, überlebt zu haben: "Er hat es nicht geschafft, mich zu töten. Ich habe gekämpft. Ich habe es geschafft. Ich lebe noch. Ich habe gewonnen", sagt sie. "Meine Kollegin ist gleich zu ihr auf die Intensivstation gefahren und hat noch im Krankenhaus mit der Therapie begonnen“, erinnert sich Marion Schowalter. Aber erst, nachdem Viktoria von der Polizei vernommen worden war. "Das war uns wichtig." Als ihre Rechtsanwältin von der Therapie erfahren habe, sei sie sehr besorgt gewesen, dass dies den Prozess beeinflussen könnte, ergänzt Viktoria.

Doch: Stimmt es wirklich, dass schwer traumatisierte Opfer von Gewalttaten vor ihrer Aussage vor Gericht keine therapeutische Hilfe erhalten sollten, weil dies ihre Glaubwürdigkeit infrage stellt?

Ein Vorurteil gerade in Justizkreisen sei, dass Psychotherapeuten ihren Patienten Erinnerungen suggerierten und die Betroffenen Erinnerungsinhalte vergessen würden, meint Schowalter: "Aber gerade bei EMDR gibt der Therapeut keine Impulse von außen." Jegliche Suggestion von Therapeutenseite sei ausgeschlossen. Im Gegenteil, erklärt die Psychotherapeutin: "Traumainhalte werden nach EMDR sogar genauer erinnert, da sie nicht mehr als so bedrohlich wahrgenommen werden." Das sei für Betroffene sehr entlastend.

Icon Vergrößern Psychotherapeutin Dr. Marion Schowalter will mit ihrer Idee des "Würzburger Modells" erreichen, dass Betroffene von Gewalt noch vor ihrer Zeugenaussage vor Gericht therapeutische Unterstützung erhalten. Foto: Thomas Obermeier Icon Schließen Schließen Psychotherapeutin Dr. Marion Schowalter will mit ihrer Idee des "Würzburger Modells" erreichen, dass Betroffene von Gewalt noch vor ihrer Zeugenaussage vor Gericht therapeutische Unterstützung erhalten. Foto: Thomas Obermeier

Ziel der Würzburger Psychotherapeutin ist: "Wir wollen niemanden in Not leiden lassen, sodass ein Opfer noch einmal zum Opfer wird, weil sich die Traumasymptome verschlimmern." Im Fall von Viktoria sei der Strafprozess gegen ihren Peiniger erst zwei Jahre später abgeschlossen gewesen, sagt Schowalter: "Was wäre das denn gewesen, wenn sie erst nach zwei Jahren therapiert worden wäre? Zwei Jahre Horror!"

So begründet die bayerische Justiz ihren Standpunkt

Vonseiten der Justiz heißt es: Es sei wissenschaftlich nicht ausgeschlossen, dass bestimmte Behandlungen die Erinnerung eines Zeugen beeinflussen können. Unverfälschte Zeugenaussagen aber seien in einem Strafprozess unerlässlich, teilt das Bayerische Justizministerium in München auf Anfrage mit. "Das Gericht muss Zeugenaussagen deshalb sorgfältig überprüfen und sicherstellen, dass diese nicht durch Dritte beeinflusst wurden." Ein Therapieverbot vor Prozessbeginn gebe es für traumatisierte Opfer nicht. Dementsprechend könnten Zeugen vor ihrer Aussage mit einer Therapie beginnen. Der Bundesgerichtshof fordert laut Justizministerium jedoch, dass das Gericht klären müsse, ob ein Zeuge eine Therapie erhalten hat und ob seine Aussage möglicherweise dadurch beeinflusst wird. Falls dies nicht auszuschließen sei, könne das im Zweifelsfall zu einem Freispruch führen.

Im Fall von Anna kam es zu einem Freispruch. Dem mutmaßlichen Täter hatte nicht nachgewiesen werden können, dass er der jungen Frau die Droge in ihr Getränk schüttete. Auf der Flasche waren zu viele Fingerabdrücke. Bei ihrer Zeugenaussage im Indizienprozess ein Jahr nach der Tat sei sie vom Gericht nicht einmal gefragt worden, ob sie eine Therapie gemacht habe, sagt Anna und ergänzt verbittert: "Ich habe wirklich ein Jahr Lebenszeit verschwendet." Es ist nicht das Ende ihrer Geschichte. Wenige Monate vor Prozessbeginn habe sie eine weitere traumatische Situation erlebt. "Mehrere Männer lauerten mir vor meiner Haustüre auf, sie wollten mich womöglich einschüchtern, dass ich keine Aussage mache", sagt sie. Danach sei es ihr noch schlechter gegangen. Sie habe Suizidgedanken gehabt.

Heute, sagt Anna, bereue sie, dass sie auf den Rat der Polizeibeamtin gehört habe. "Die Folgen der Tat und die Entscheidung, keine professionelle Unterstützung anzunehmen, haben mich völlig aus der Bahn geworfen und meinen Lebensplan zerstört." Erst nachdem sie bedroht worden war, habe sie trotz der polizeilichen Empfehlung eine EMDR-Therapie begonnen. "Das war gut, aber doch etwas zu spät."

Und Viktoria? Sie wurde im Gerichtsprozess nach einer Therapie gefragt. Konsequenzen für den Prozess habe dies nicht gehabt, sagt sie. In ihrem Fall wurde der Täter verurteilt. Durch die EMDR-Therapie habe sie den Überfall nicht verdrängt. "Ich habe nicht vergessen, wie er auf mich eingeschlagen hat! Ich habe nur meine eigene Sicht auf das Geschehen verändert." Jetzt könne sie damit umgehen, wenn die Erinnerungen kommen. Sie seien nicht mehr unerträglich.