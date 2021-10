Die schwierige Erneuerung der Münchner Lach- und Schießgesellschaft

Plus Die Lach- und Schießgesellschaft war mal die beliebteste Kabarettbühne der Republik. Jetzt soll sie wiederbelebt werden. Doch hinter den Kulissen rumort es.

Ursulastraße 9, Altschwabing. Die Adresse ist berühmt unter Freundinnen und Freunden des gepflegten Humors. Kneipen und Gaststätten reihen sich im Amüsierviertel Münchens aneinander. Mittendrin liegt eine Institution – die Lach- und Schießgesellschaft. Was gab es hier für Sternstunden! Legenden wie Dieter Hildebrandt oder Bruno Jonas legten auf der jahrzehntelang beliebtesten und bekanntesten Kabarettbühne der Republik zielsicher die Finger in die Wunden der Politik. Die „Lach und Schieß“, wie sie kurz genannt wurde, war ein Dorado der geschliffenen Pointen.