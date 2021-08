Kempten

28.08.2021

Nach Polizeieinsatz bei "Querdenker"-Demo: Strafbefehl gegen Frau

Trotz Verbots waren zuletzt viele Querdenker-Anhänger in Kempten unterwegs.

Plus Das Video sorgte für Wirbel: Bei einer Querdenker-Demo in Kempten wurde eine Passantin von mehreren Polizisten festgesetzt. Jetzt entschied das Amtsgericht.

Von Simone Härtle

Mehrere Polizisten halten eine Frau mit grauen Haaren an einer Hauswand in der Kemptener Innenstadt fest. Als eine Beamtin ihr näher kommt, ruft die Frau: „Hören sie auf mich anzufassen.“ Nach weiteren Diskussionen legen Polizisten ihr Handschellen an. Die Frau, die mit einem kleinen Hund unterwegs ist, schreit um Hilfe. Später wird sie abgeführt.

