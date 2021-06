Klimaschutz

06:30 Uhr

Photovoltaik soll auf Neubauten in Bayern Pflicht werden

Glauber schlägt eine Photovoltaik-Pflicht für staatliche Gebäude und für Neubauten vor – hier sieht man Häuser in Kempten.

Plus Der neue Klimagesetz-Entwurf von Umweltminister Thorsten Glauber ist fertig. Jetzt kommt es darauf an, was die CSU dazu sagt. Hauptstreitpunkt bleibt die Windkraft.

Von Uli Bachmeier

Das von der Staatsregierung in den höchsten Tönen gepriesene erste bayerische Klimaschutzgesetz, das vergangenen Herbst verabschiedet wurde, wird vermutlich nicht einmal ein Jahr Bestand haben. Nach heftiger Kritik von Umweltverbänden und Opposition und einem Grundsatzurteil des Bundesverfassungsgerichts soll es bereits in diesem Jahr nachgebessert werden. Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber ( Freie Wähler) bestätigte am Dienstag auf Anfrage unserer Redaktion, dass sein mit Spannung erwarteter neuer Gesetzentwurf fertig ist.

Themen folgen