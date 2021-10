Die Corona-Zahlen steigen und Bayerns Regierung spielt auf Zeit

Plus Was macht eigentlich "Team Vorsicht"? Die Infektionszahlen in Bayern schießen nach oben. Doch die Staatsregierung hält die Zeit noch nicht reif für unangenehme Wahrheiten.

Die Corona-Infektionszahlen gehen rasant nach oben. Einzelne Krankenhäuser sind mit ihren Intensiv-Kapazitäten bereits wieder nahe am Limit. Die Bayerische Staatsregierung aber reagiert ungewöhnlich gelassen, tut zunächst nicht mehr, als die aktuell gültige Corona-Verordnung um einen Monat zu verlängern, und schließt einen neuen, flächendeckenden Lockdown weiterhin kategorisch aus.

