Die Klinik-Ampel verzerrt das Bild der Corona-Lage

Plus Die Krankenhaus-Ampel sollte die Inzidenzen als Warninstrument ablösen. Doch das System hat gravierende Schwächen.

Die Idee war nicht schlecht: Als Grundlage für künftige Corona-Maßnahmen sollte die Lage in den Kliniken dienen und nicht mehr die Inzidenz. Bayern führte deshalb eine Krankenhaus-Ampel ein, die – je nach Belastung – grün, gelb oder rot leuchtet. Doch mittlerweile zeigt sich, dass das System gravierende Schwächen hat.