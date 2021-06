Nacktbilder auf dem Handy: Eltern sollten wissen, was ihre Kinder tun

Hallo,

komisch ist nur, wenn jemand Im Bezug auf Missbrauch, Gewalt an Kindern tut, interessiert es keinen.. Ihr habt mich einen ganzen Sommerlang in Augsburg ignoriert. Ich (70) war monatelang in Augsburg am Königsplatz gestanden und habe gegen Kindesmissbrauch demonstriert, ob ihre Zeitung oder auch Frau Roth von den Grünen, man hat weggeschaut. Ich bin beschimpft, beleidigt und bedroht worden, so dass ich krank geworden bin.. Politik , Medien wollen nur das sehen was in ihr Weltbild passt, aber nicht eine ältere (69 heute 70) jährige Frau die sich öffentlich gegen Missbrauch und Gewalt an unseren Kinder stellt. Vielleicht hat mir der Migrationshintergrund, die richtige Hautfarbe gefehlt...und ich bin halt nur eine ältere, deutsche, weiße Frau..

Ich würde gerne die Frage stellen " Warum will das keiner wissen oder sehen. Warum sind die Medien in Augsburg so politisch geprägt. Wo ist in dieser Stadt die Neutralität und Diversität."

L.G Marianne Böhm

