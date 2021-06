Kriminalität

Klick in Abgründe: Weshalb die Fälle von Kinderpornografie sich häufen

Plus Die Fälle von Kinderpornografie steigen dramatisch. Wesentlicher Grund ist ein Phänomen, das mit Pädophilie nichts zu tun und trotzdem gefährliche Folgen hat.

Von Michael Böhm

Es gab Zeiten, da waren Stickeralben in der Schule fast wichtiger als das Hausaufgabenheft – je nach Alter und Geschlecht wurden dort Aufkleber von Autos, Tieren, Prinzessinnen oder Superhelden gesammelt und auf dem Schulhof fleißig getauscht. Mittlerweile sind die einst harmlosen Sticker in die digitale Welt mit ihren sozialen Netzwerken gewandert und dort zu einem riesigen Problem geworden. Denn neben den rosa Einhörnern und bunten Rennautos – auch die gibt es noch – kursieren in den sozialen Netzwerken immer häufiger Sticker-Bilder mit gewaltverherrlichenden, extremistischen oder auch kinderpornografischen Inhalten.

