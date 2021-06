Polizei will weitere Details zu Messerattacke in Würzburg bekanntgeben

In Würzburg sind bei einer Messerattacke mehrere Menschen gestorben. Der mutmaßliche Täter wurde überwältigt. Alle Entwicklungen im Überblick.

In der Würzburger Innenstadt hat es am Freitagabend einen Messerangriff auf Passanten gegeben. Ein Mann hat nach Informationen unserer Redaktion mit einem Messer mehrere Menschen angegriffen, bei der Attacke starben mehrere Personen. Es bestehe aber keine Gefahr mehr für die Bevölkerung, teilte die Polizei am Freitag mit. Unsere Reporter in Würzburg berichten im Live-Ticker.

