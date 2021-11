Ostallgäu

vor 20 Min.

Das Ostallgäu im Lockdown: So geht es Einheimischen und Touristen

Plus Das Ostallgäu steht still. Touristen, die sich noch in Schwangau zeigen, arrangieren sich damit. Das tun auch Einheimische in Buchloe und Marktoberdorf.

Von Marina Kraut, Mona Boos und Michael Mayr

Zwei Wanderer verlassen am Freitagmorgen hastig den Tegelbergparkplatz in Schwangau. Es schneit und es ist kalt und grau – fast scheint es so, als hätte sich das triste Wetter an den Lockdown im Ostallgäu angepasst. Wo sich sonst früh morgens schon viele Wanderer und Touristen tummeln, herrscht Leere.

