Polizei passt Schulschwänzer am Allgäu Airport ab Bayern

Die Polizei hat etliche Schulschwänzer am Flughafen in Memmingen geschnappt.

Die Polizei hat vor Start der Pfingstferien am Allgäu Airport gezielt nach Schulschwänzern Ausschau gehalten. Mehreren Eltern droht nun ein Bußgeld.

Um in den Urlaub fahren zu können, lassen Eltern ihre Kinder die Schule schwänzen. Die Polizei in Memmingen ist jetzt vor dem Start der Pfingstferien dagegen vorgegangen. Mehrere Familien, die unter der Woche am Allgäu Airport erschienen, wurden kontrolliert.

Dabei stellte sich in mehreren Fällen heraus, dass viele Kinder im schulpflichtigen Alter waren, wie das Präsidium Schwaben Süd/West am Sonntag mitteilte. Recherchen ergaben, dass die Kinder unentschuldigt dem Unterricht ferngeblieben waren. In diesem Zusammenhang wurden zehn Anzeigen gegen die Eltern bei den zuständigen Landratsämtern vorgelegt. Die Eltern müssen nun mit einem Bußgeld rechnen.

Bei den bayernweiten Kontrollen hat die Polizei rund 20 Familien mit schulpflichtigen Kindern erwischt. Neben den zehn Fällen aus Memmingen entlarvten die Beamten auch am Nürnberger Flughafen elf Familien mit Schulschwänzern. In München erwischte die Polizei nach eigenen Angaben niemanden.

Schule-Schwänzen kann in Bayern schnell teuer werden

Dass die Polizei am Flughafen kontrolliert, ist keine Seltenheit. Vor einigen Jahren machte ein Fall in Nürnberg Schlagzeilen. Die Polizei griff dort rund hundert Familien am Flughafen auf, die gerade aus den Ferien zurückgekommen waren. Einige hatten die Schulferien ihrer Kinder eigenmächtig verlängert. Das Resultat: Die Eltern mussten teilweise rund 1000 Euro Bußgeld zahlen.

In Deutschland gibt es eine allgemeine Schulpflicht. Sie gilt in Bayern für zwölf Jahre und gliedert sich in neun Jahre Vollzeitschulpflicht und drei Jahre Berufsschulpflicht. Unentschuldigtes Fehlen ist ein Verstoß gegen diese Schulpflicht, der angezeigt werden kann.

Eltern haben nach einer Anzeige in der Regel zwei Wochen Zeit, zu beweisen, dass es einen triftigen Grund für das unentschuldigte Fehlen gab. Die Höhe der Bußgelder orientiert sich am Ordnungswidrigkeiten-Katalog – kurz vor und kurz nach den Ferien kostet das Schwänzen nach Angaben der Bußgeldstelle des Amts für Ausbildungsförderung der Stadt München aber mehr als im restlichen Schuljahr. Das soll auch zur Abschreckung dienen (lesen Sie dazu ausführlich: Schwänzen kann teuer werden ). (AZ/dpa)

