Psychische Belastungen

06:06 Uhr

Der Krisendienst Schwaben unterstützt Menschen in psychischer Not

Fast jeder Mensch gerät in seinem Leben in Situationen, wo er psychisch so stark belastet ist, dass es schwer ist, einen Ausweg zu finden.

Plus Es gibt viele Gründe, warum Menschen psychisch stark belastet sind. Expertenrat gibt es rund um die Uhr beim Krisendienst Schwaben. Wie dort unterstützt wird.

Von Daniela Hungbaur

Die Angst, den Job zu verlieren, ließ den Mann beinahe verzweifeln. Denn sind die Sorgen erst einmal da und wachsen an, verwandeln sie sich oft in qualvolle Grübelspiralen, aus denen man alleine einfach nicht mehr herausfindet. Nicht selten entwickeln sie sich sogar zu einer schier ausweglosen Lebenslage. Freunden und Bekannten will man sich in solchen Situationen oft nicht anvertrauen. Der Mann meldete sich telefonisch beim Krisendienst Schwaben. Und das war gut so. Denn dort sitzen rund um die Uhr Experten, die nur ein Ziel haben: Menschen in schwierigen Phasen zu unterstützen und ihnen Wege aus dem Tief aufzuzeigen.

