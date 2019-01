10:49 Uhr

Hier fällt morgen am Dienstag in Bayern die Schule aus Bayern

Schulausfall in Bayern: Auch morgen, am Dienstag, 8.1.2019, ist in mehreren Orten in Bayern Schulausfall angesagt.

Schulausfall in Bayern: Auch morgen, am Dienstag, 8.1.2019, fällt an mehreren Schulen in Bayern der Unterricht aus. Hier der aktuelle Überblick.

Schulausfall in Bayern, Tag 2: Bereits am Montag hatten viele Schülerinnen und Schüler in Bayern verlängerte Ferien. Wegen der heftigen Schneefälle vom Wochenende mit allen Konsequenzen für den Verkehr hatten mehrere Städten und Landkreise ein offizielles Schulfrei verordnet (Lesen Sie mehr dazu hier: Wenig Schnee – und trotzdem dürfen Tausende Schüler zuhause bleiben ).

Auch morgen am Dienstag, 8.1.19, ist in einzelnen Landkreisen im Freistaat Schulausfall angeordnet. Hier der Überblick über die aktuell bekannten fälle von "schneefrei".

Übersicht: Schulausfall am Dienstag, 8. Januar 2019 in Bayern

Bereits bekannt ist:

Landkreis Bad Tölz/Wolfratshausen

Hier fällt am Dienstag der Unterricht an allen Schulen aus.

Landkreis Miesbach

Auch hier fällt laut Informationssystem des bayerischen Kultusministeriums morgen am 8.1.19 die Schule aus.

Berchtesgadener Land

Hier fällt am Dienstag, 8. Januar 2019, der Unterricht an der Grundschule Neukirchen aus.

Landkreis Günzburg

Der Unterricht an der Grundschule Deisenhofen findet am Dienstag wieder regulär statt.

Bislang morgen kein Schulausfall im Ostallgäu mehr

Im Ostallgäu findet der Unterricht an den Schulen morgen voraussichtlich wieder ganz regulär statt.

Die Wetterlage, die zu den Unterrichtsausfällen geführt hatte, wird sich in den kommenden Tagen nicht allzu sehr ändern. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag berichtete, hält der zum Teil unwetterartige Schneefall im Alpenraum und im südlichen Alpenvorland weiter an und lässt im Laufe des Tages nur zögerlich nach. Zum bereits gefallenen Schnee kämen demnach am Montag weitere zehn bis 20 Zentimeter hinzu.

Betroffen vom Schulausfall am Montag waren folgende Landkreise in Bayern:

Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen

Landkreis Miesbach

Landkreis Traunstein

Landkreis Günzburg (hier allerdings nur die Grundschule Deisenhofen wegen einer defekten Heizung)

Stadt und Landkreis Lindau

Landkreis Oberallgäu (hier betroffen aber nur die Grund- u. Mittelschule Oy-Mittelberg

Landkreis Ostallgäu - ohne die kreisfreie Stadt Kaufbeuren

Fällt die Schule am Dienstag, 8. Januar, in diesen oder anderen Landkreisen wieder aus? Das wird im Laufe des Tages von den zuständigen Stellen entschieden. Konkret ist das jeweils eine "lokale Koordinierungsgruppe Schulausfall", in der Schulamtsleiter und Rektoren sitzen. Bekannt gemacht wird ein Schulausfall, wenn er denn angeordnet wird, vor allem über die großen Radiosender. (AZ)

11 Bilder Lawinen, Staus, Behinderungen - Szenen eines Winter-Wochenendes Bild: Ralf Lienert, Karl-Josef Hildenbrand, Tobias Hase, Bernd März

Themen Folgen