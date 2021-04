So soll die Corona-Testpflicht an den Schulen funktionieren

Plus Wer in den Unterricht will, braucht in Bayern künftig einen negativen Corona-Test. Was das in der Praxis bedeutet und was nach einem positiven Test passiert.

Viele bayerische Schüler werden nach den Osterferien mindestens zwei Mal in der Woche zum Wattestäbchen greifen. Denn wer am Präsenzunterricht teilnehmen will, der muss einen negativen Corona-Test vorlegen – und zwar unabhängig von der Sieben-Tage-Inzidenz. Bislang war eine Testpflicht nur in Regionen mit einer hohen Inzidenz von über 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche geplant. Noch gibt es viele Fragen, die vor allem die Eltern umtreiben. Wie steht es um die Einhaltung des Datenschutzes? Welche Tests werden eigentlich verwendet? Und wie werden positiv getestete Kinder betreut? Ein Überblick über die wichtigsten Aspekte der neuen Testpflicht.

Welche Schüler können überhaupt den Präsenzunterricht besuchen und sind somit von der Testpflicht betroffen?

Bis zu einer Sieben Tage-Inzidenz von 50 dürfen alle Schüler in die Klassenzimmer. Zwischen 50 und 100 findet Wechselunterricht mit Präsenzphasen statt oder voller Präsenzunterricht, wenn der Mindestabstand eingehalten werden kann. Bei einer Inzidenz über 100 dürfen nur die Abschlussklassen aller Schularten, die vierten Klassen der Grundschulen und die Jahrgangsstufen 11 an Gymnasien, Fachoberschulen und Berufsoberschulen in die Schule gehen – ebenfalls entweder im Wechsel- oder im Präsenzunterricht. Generell gilt: Wer in der Schule unterrichtet wird, braucht einen negativen Test – egal, wie hoch die Inzidenz ist.

Können sich die Kinder durch die Corona-Selbsttests in der Nase verletzen?

Die Tests sind nach Angaben des bayerischen Kultusministeriums so konzipiert, dass sie auch jüngere Schülerinnen und Schüler mit entsprechender Anleitung anwenden können. „Die Tests sind einfach, ohne Risiko und ohne Schmerzen durchzuführen“, teilt das Ministerium mit. Sollte sich ein Kind mit dem Wattestäbchen verletzen, trete die Schülerunfallversicherung ein. Aufgrund der Konzeption der Selbsttests sei dies aber „sehr unwahrscheinlich“.

Warum werden eigentlich keine Spuck- oder Gurgeltests verwendet?

Im Moment sind Spucktests noch nicht vom Bund zugelassen. „Ich hoffe aber, dass das bald der Fall ist“, sagte Bayerns Kultusminister Michael Piazolo am Mittwochabend in einem Fernsehinterview. „Denn natürlich will ich auch Spucktests für die Schulen.“

Unterschiede zwischen PCR- und Schnelltest 1 / 2 Zurück Vorwärts PCR-Test: Etwa 48 Stunden dauert es, bis das Ergebnis eines PCR-Tests vorliegt. PCR steht für Polymerase-Kettenreaktion. Genauso wie beim Schnelltest ist eine Probe aus dem Rachenraum nötig. Allerdings wird diese durch den Mund genommen. Anschließend wird die Probe in ein Labor geschickt und ausgewertet.

Schnelltest: Bei einem Schnelltest wird zuerst durch die Nase eine Probe aus dem Rachenraum genommen. Noch vor Ort wird diese mit einer Flüssigkeit auf einen Teststreifen gegeben. In dem Streifen ist ein Stoff enthalten, der auf die Eiweiß-Struktur des Corona-Virus reagiert. Ist das Virus in der Probe vorhanden, verfärbt sich der Streifen. Das Ergebnis liegt bei diesem Test nach etwa 20 Minuten vor.

Welche Selbsttests sind für die Schulen zugelassen?

Derzeit werden Selbsttests von drei Herstellern an die Schulen verteilt: der Clinitest Rapid Covid-19 Self-Test von Siemens, der SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test von Roche und der Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card von Technomed Service GmbH (bzw. Boson). Den Angaben des Kultusministeriums zufolge seien die Tests sehr ähnlich, „was die Durchführung sowie die Aussagekraft des Ergebnisses betrifft.“ Bei den Selbsttests von Roche und Technomed (bzw. Boson) ist die Pufferlösung einzeln für die jeweilige Testanwendung verpackt, während sie beim Test von Siemens in der für alle Testeinheiten des Testkits notwendigen Menge in einem Behälter ist und vor dem Test auf Teströhrchen verteilt werden muss.

Wo finden die Corona-Tests statt?

Selbsttests finden in der Regel im Klassenzimmer statt. Wenn allerdings vor Ort andere Räumlichkeiten besser geeignet scheinen – etwa, weil sie größer sind – kann die Schule auch darauf ausweichen. Auch eine Testung im Freien ist möglich. Wichtig sei, dass die generell geltenden Hygieneregeln eingehalten werden können. Die Selbsttests können nicht zu Hause durchgeführt werden. Wer sich nicht in der Schule selbst testen will, kann auch einen PCR- oder POC-Antigenschnelltest durch medizinisch geschultes Personal durchführen lassen, etwa in einem Testzentrum oder beim Arzt. In so einem Fall darf das Ergebnis nicht älter als 48 Stunden sein.





Wie und wo werden positiv getestete Kinder betreut, bis sie abgeholt werden?

Wenn der selbst durchgeführte Test ein positives Ergebnis anzeigt, dann muss das Kind oder der Jugendliche von anderen Personen isoliert werden und – sofern das möglich ist – von den Erziehungsberechtigten abgeholt oder nach Hause geschickt werden. „Die Erziehungsberechtigten sollen dann unverzüglich das örtliche Gesundheitsamt über das Ergebnis informiere“, teilt das Kultusministerium mit. Da es auch möglich sei, dass der Selbsttest ein falsch positives Ergebnis anzeigt, ordnet das Gesundheitsamt dann einen zusätzlichen PCR-Test an, um das Ergebnis zu überprüfen.

Wie wird die Sicherheit der Mitschüler und Lehrer in der Testsituation gewährleistet?

Beim Kultusministerium verweist man bei der Frage nach dem Infektionsrisiko auf die kurze Dauer des Tests. „Der Zeitraum, in dem die Maske für die Testdurchführung abgenommen werden muss, beträgt nicht einmal eine Minute“, heißt es. „Dennoch sollte in diesem Zeitraum der Abstand untereinander konsequent eingehalten und gut gelüftet werden.“ Bei den übrigen Testschritten solle eine Maske getragen werden. „Insofern ist auch nach Einschätzung des Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege nicht von einem erhöhten Infektionsrisiko auszugehen.“

Wie steht es um die Einhaltung des Datenschutzes?

Der Umgang mit den Ergebnissen des Selbsttests erfordere von allen Beteiligten einen sensiblen Umgang, räumt das Ministerium ein. Das sei ähnlich wie beim Umgang mit Noten, wenn der Lehrer zum Beispiel eine korrigierte Schülerarbeit aushändigt. Mit den Schülern müsse bereits vor der Durchführung des Selbsttests besprochen werden, dass es auch zu fehlerhaften Testergebnissen kommen könne und daher mit den Testergebnissen besonders sensibel umzugehen sei.

Wie werden die benutzen Wattestäbchen entsorgt?

Das Material wird aufgrund der kleinen Probenmenge, die für die Durchführung des Tests benötigt wird, als Hausmüll eingestuft. Es kann in verschlossenen Mülltüten entsorgt werden. Die Test-Röhrchen sollten den Angaben des Ministeriums zufolge verschlossen entsorgt werden und die Probeentnahmestäbchen in die Verpackung zurückgesteckt werden. Außerdem müsse man darauf achten, dass jeder Schüler seine eigenen Test-Materialien entsorgt – und nicht etwa auch die vom Sitznachbarn.

