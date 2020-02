07:31 Uhr

Stadt München verteilt Gutscheine, damit Frauen sicher heimkommen

Ab 1. März stellt die Stadt München Taxigutscheine zur Verfügung, die Frauen für jede Fahrt nach Hause einlösen können. Doch wie viel bringt das?

Von Maria Heinrich

Viele Frauen kennen das mulmige Gefühl, das sie beschleicht, wenn sie nachts alleine auf dem Nachhauseweg sind. Wenn sie an schlecht beleuchteten Ecken vorbei müssen, einsame Unterführungen durchqueren oder vielleicht sogar durch einen verlassenen Park laufen, um nach Hause zu kommen. Oder sie kennen genau das Gegenteil. Die Beklemmung, die Frauen packt, wenn sie betrunkene und pöbelnde Männergruppen passieren und versuchen müssen, dabei so wenig Aufmerksamkeit wie möglich auf sich zu ziehen. Oft gibt es keine Alternative. Denn viele Frauen können es sich nicht leisten, ein Taxi zu nehmen. Diese Ängste will die Stadt München mit einer Aktion den Frauen nehmen und dazu beitragen, dass sie sicher zu Hause ankommen.

Taxi-Gutscheine für Frauen: Gefühl der Angst schränkt eigene Bewegungsfreiheit ein

Ab 1. März verteilt die Stadt München an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet sogenannte Nacht-Taxi-Gutscheine. Sie sind für alle Frauen ab 16 Jahren, die nachts zwischen 22 und 6 Uhr nach einer sicheren Möglichkeit suchen, um nach Hause zu fahren. Frauen können sich diese Gutscheine in den Bürgerbüros und Sozialbürgerhäusern, in der Gleichstellungsstelle sowie in der Stadt-Information im Rathaus abholen. Pro Besuch bekommen sie drei Gutscheine, ein Limit soll es aber nicht geben. Frauen können an beliebig vielen Tagen vorbeikommen, um sich drei Gutscheine abzuholen.

Für jeweils eine Taxifahrt können sie einen Gutschein im Wert von fünf Euro einlösen. Die Fahrt muss zwar im Stadtgebiet München beginnen, das Ziel kann aber auch außerhalb liegen. „Frauen, die nachts alleine auf dem Heimweg sind, fühlen sich oft unsicher, vor allem wenn wenig Menschen oder niemand mehr auf der Straße ist“, sagte Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) bei der Ausgabe der ersten Wertgutscheine. „Schon das unbestimmte Gefühl der Angst schränkt die eigene Bewegungsfreiheit ein.“

München gibt für die Taxi-Gutscheine eine Million Euro aus

Auf den Weg gebracht haben das Programm das Kreisverwaltungsreferat (KVR) der Stadt München, die Gleichstellungsstelle für Frauen und weitere städtische Stellen. Es sei ein niedrigschwelliges und unbürokratisches Angebot der Stadt, die Mobilität von Frauen nachts zu erhöhen, heißt es vom KVR. Eine Million Euro hat die Stadt für die Kosten veranschlagt.

Die Gutscheine gelten nicht nur für Münchnerinnen, sondern für alle Frauen, die außerhalb der Stadtgrenzen wohnen oder als Touristinnen die Stadt besuchen, also auch für Frauen aus unserer Region, die am Wochenende abends und nachts in München etwas unternehmen. Das Ziel muss allerdings eine Wohnadresse sein. Für Fahrten zum Beispiel in Klubs oder Lokale werden die Gutscheine nicht akzeptiert.

Möglich ist in München auch eine Handy-App anstelle der Gutscheine

Nach Einschätzung der Grünen ist München mit diesem Gutschein-System Vorreiter unter Städten mit mehr als einer Million Einwohner. Deutschlandweit gibt es vergleichbare Angebote unter anderem in Münster, Nordfriesland und in Halle. Das Programm in München soll nun für ein halbes Jahr ausprobiert werden. Falls es danach fortgesetzt wird, sei es auch denkbar, eine digitale Lösung, beispielsweise eine Handy-App, einzurichten.

