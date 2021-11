Tatort im TV

Tatort-Dreh in der Region: Zeitreise für Batic und Leitmayr auf Schloss Oettingen

Plus Schloss Oettingen ist Kulisse für einen besonderen Tatort des Münchner Ermittlerduos Batic und Leitmayr. Immer wieder wird in unserer Region gedreht. Doch einen eigenen Krimi gibt es (noch) nicht.

In den kalten Schlossmauern, neben Jagdtrophäen und antiken Kommoden, muss man sich für eine Zeitreise in die 1920er Jahre nach England nicht sonderlich bemühen. Im Oettinger Residenzschloss genügt es, den ersten Stock über die steinerne Treppe zu betreten. Von einem langen Gang mit rotem Teppich gehen viele Zimmer ab. Dort, wo eigentlich die fürstliche Familie Feste wie Weihnachten feiert, wird seit Anfang November der München-„Tatort“ gedreht – und nicht irgendeiner: Das Schloss in der nordschwäbischen Kleinstadt ist Kulisse für den 90. Fall des Ermittlerduos Ivo Batic und Franz Leitmayr. Ein ganz besonderer Fall, wie sich bei den Dreharbeiten herausstellt und wie allein die Namen an der Garderobe erahnen lassen: Diesmal ermitteln „Constable Partridge“ und „Chief Inspector Lightmyer“.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

