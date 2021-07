Unwetter im Allgäu

27.07.2021

Aufräumen nach Hochwasser: "Wir standen knietief im Schlamm"

Plus Nach Starkregen im Oberallgäu geht es ans Aufräumen. Rettenberg war vom Unwetter besonders betroffen. Und ein weggespültes Auto ist wieder aufgetaucht.

Von Sibylle Mettler, Dominik Riedle und Sophia Ungerland

Strahlend blauer Himmel, Sonnenschein: Das Wetter ließ am Dienstagvormittag kaum mehr erahnen, mit welcher Wucht am Abend zuvor Starkregen Teile des Oberallgäus überflutet hatte. Binnen weniger Minuten hatte das Wasser in Rettenberg, Blaichach, Burgberg und Sonthofen Straßen, Keller und landwirtschaftliche Flächen überflutet.

