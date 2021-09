Wer sind Ihre Kandidaten und wofür stehen sie? Hier erfahren Sie es

Auf dem Wahlzettel stehen ein Dutzend - oder mehr - Kandidatinnen und Kandidaten. Wofür treten sie ein? Wer sind sie? Das erfahren Sie in unserer "Wahlbox".

26 Parteien und ein knappes Dutzend oder gar mehr Direktkandidatinnen und Direktkandidaten: Wenn Sie in der Wahlkabine oder am Küchentisch den Wahlzettel vor sich liegen haben, stehen dort plötzlich viele Namen, viele Parteien. Viele Personen, die Sie und Ihre Anliegen im nächsten Deutschen Bundestag vertreten möchten. Manche, die Sie kennen. Und manche, deren Namen Sie bislang vielleicht noch nicht gehört haben. An dieser Stelle möchten wir gerne ansetzen: Mit unserer "Wahlbox" lernen Sie die Direktkandidatinnen und -kandidaten Ihres Wahlkreises kennen.

Allen Bewerberinnen und Bewerbern haben wir dieselben fünf Fragen gestellt. Etwa: "Was würden Sie als Erstes anpacken wollen, sollten Sie gewählt werden?". Oder: "Was ist Ihre größte Stärke und Ihre größte Schwäche?". Entstanden sind insgesamt 35 Videos - fünf für jeden Wahlkreis, der im Verbreitungsgebiet der Augsburger Allgemeinen liegt.

Eingeladen haben wir für unser Video-Format "Wahlbox" alle Kandidatinnen und Kandidaten. Die allermeisten sind unserer Einladung gefolgt - und erzählen uns und vor allem Ihnen im Video, wo in der Region aus ihrer Sicht der Schuh drückt und was sie machen, wenn sie einmal nicht politisch aktiv sind.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Ansehen der Videos und eine gute Wahl.

