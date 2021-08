Wanderwege

Sie machen den Weg frei: Unterwegs mit Wegemachern in den Allgäuer Alpen

Plus Umgestürzte Bäume, wucherndes Gras und ausgespülte Pfade: Freiwillige sorgen für begehbare Wanderwege in Bayern. Warum haben sie heuer besonders viel zu tun?

Von Michael Munkler

Es ist ein schwülwarmer Sommermorgen. Schon früh ziehen vier Wegemacher der Kemptener Alpenvereinssektion los. Mit Schaufeln, Hacken, Sensen. Am frühen Vormittag erreichen sie auf dem Steig zur Kemptner Hütte unterhalb des Sperrbachtobels in den Oberstdorfer Bergen ihren Einsatzort. Alle sind Rentner. Peter Weiß aus Kempten beispielsweise, 71 Jahre alt. Seit kurzem ist er Wegewart der Alpenvereinssektion; bereits seit zwölf Jahren arbeitet er aktiv in der Gruppe mit.

