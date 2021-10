Wemding

vor 37 Min.

Hausärzte-Sprecher zum Impfskandal: „Solche Kollegen dürfen nicht geschützt werden“

Plus Der Impfskandal in Wemding schlägt hohe Wellen. Im Verdacht stand der Arzt wohl schon seit Monaten. Wie Bayerns Gesundheitsminister Holetschek den Fall einschätzt.

Das kleine Wemding ist, wenn man so will, zu einem Epizentrum großer Unsicherheit geworden. Seit vor wenigen Tagen bekannt wurde, dass es in der Stadt mit nicht einmal 6000 Einwohnern offenbar einen gigantischen Impfskandal gibt, ist der Ort aus dem Landkreis Donau-Ries bundesweit in den Schlagzeilen. Im Mittelpunkt: Hausarzt Dr. Gerhard Holst.

