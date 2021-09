Altweibersommer verwöhnt die Region auch am Sonntag

Der Sommer machte sich 2021 rar. Dafür schenkt uns der September an seinen letzten Tagen herrlichstes Biergartenwetter. Erst kommende Woche drohen Schauer.

Es scheint, als wolle der Sommer sich versöhnlich mit den Schwaben zeigen. Nach zu viel Regen und zu niedrigen Temperaturen in den Sommermonaten gibt die warme Jahreszeit in den ersten Herbsttagen ein willkommenes Stelldichein.

Lockten bereits am Samstag strahlend blauer Himmel und sommerliche Temperaturen von rund 25 Grad in der Region Klein und Groß ins Freie und in die Biergärten, legt die Gut-Wetter-Front am Sonntag nach.

Trotz Vulkan-Schwefelwolke aus La Palma: Traumhaftes Wetter am Sonntag

Die günstige Wetterlage mit schwachem Luftdruck über Bayern sorgt im Freistatt für erstklassiges Ausflugswetter. Die teils kräftigen Gewitter, die den Westen und Südwesten Deutschlands durchschütteln, erreichen im Laufe des Tages die Bodensee-Region. Im Rest von Schwaben und Bayern dominiert ein Sonne-Wolken-Mix, bei dem es nachmittags örtlich zu vereinzelten Gewittern mit teils kräftigen Regengüssen kommen kann. Die Niederschläge begleiten frische bis starke Böen aus West-Nordwest. "Es besteht allerdings keine Unwettergefahr", wie Britta Siebert-Sperl vom Wetterkontor beruhigt.

Die Diplom-Meteorologin sagt Temperaturen zwischen 17 und 20 Grad am Vormittag und zwischen 20 und 24 Grad am Nachmittag voraus: "Der Sonntag zeigt sich in Schwaben spätsommerlich warm." Das klingt nach einem abermaligen Ausflugstag. Den trübt selbst die für Sonntag über Deutschland erwartete Schwefelwolke nicht. Das Gasgebilde hat seinen Ursprung auf La Palma, wo der dortige Vulkan täglich große Mengen des Gases ausstößt. Eine Gesundheitsgefahr besteht für Menschen in Bayern jedoch nicht. Das Gas kommt bei uns durch Regen nur als "saurer Regen" an. Dieser schädigt allenfalls Pflanzen. Allerdings auch nur bei höheren Konzentrationen oder bei Freisetzung über einen längeren Zeitraum.

Wetter in der Region: Zum Wochenstart bleibt es überwiegend trocken

In der Nacht zum Montag treten vereinzelt Schauer auf. Die Temperaturen pendeln zwischen 10 und 14 Grad. Der Wochenstart ist im Lechtal von einzelnen Nebelfeldern geprägt. Insgesamt zeigt sich in der Region im gesamten Tagesverlauf immer wieder die Sonne. Örtlich ärgern beispielsweise in der Region Donau-Ries oder dem Lechtal einzelne Niederschläge die Bewohner. Es bleibt allerdings meist trocken. Die Temperaturen erreichen bis zu 21, im westlichen Allgäu, Richtung Bodensee, sogar bis zu 22 Grad. Der Dienstag sieht ähnlich rosig aus. Allerdings sinken die Temperaturen auf der Quecksilbersäule auf 19 Grad.

Das spätsommerliche Wetter lädt zu einem Ausflug in den Biergarten, beispielsweise ins Gasthaus Parkhäusl im Siebentischwald. Foto: Annette Zoepf (Archivbild)

Am Mittwoch kommt laut Wetterfrosch Siebert-Sperl Bewegung in die Wetterküche. Aufkommender Wind mit teils starken Böen trägt vereinzelt Schauer heran. Zum Wochenende hin schießen sich die Temperaturen in Schwaben auf die Marke von knapp unter 20 Grad ein. In der Bodensee-Region und im Großraum Füssen könnten die Temperaturen eventuell die 20-Grad-Marke knacken. Es bleibt trocken. Nachts müssen sich Bayern und Schwaben jedoch auf Temperaturen im einstelligen Bereich einstellen. Das Niveau liegt laut der Wetter-Expertin bei sieben bis neun Grad. Hauptsache, die Sonne lacht. Schwaben-Herz, was willst Du mehr?

