Wie dramatisch ist die Corona-Lage an Bayerns Krankenhäusern?

Plus Am Augsburger Uniklinikum gilt angesichts der dramatischen Corona-Lage ein Aufnahmestopp. Ist die Situation in anderen Kliniken der Region ähnlich?

Es ist eine Nachricht, die wohl so manche Menschen in Schwaben verunsichern dürfte: Am Mittwoch hat das Augsburger Uniklinikum einen Aufnahmestopp für alle Patienten verhängt, die nicht zwingend sofort behandelt werden müssen. Es werden zudem auch keine ambulanten Eingriffe mehr angeboten. Mit dieser Entscheidung hat die Uniklinik die Notbremse angesichts einer drohenden Überlastung gezogen. Denn die Zahl der Corona-Patienten hat am Augsburger Uniklinikum einen neuen Höchststand erreicht. Am Mittwoch wurden in der Klinik 159 Corona-Patienten und -Verdachtsfälle behandelt – so viele wie noch nie seit Beginn der zweiten Corona-Welle im Herbst. Ist Augsburg damit ein Einzelfall oder geht es anderen Klinik in Schwaben und Bayern ähnlich?

Corona an den Krankenhäusern in Bayern: Lage ist sehr angespannt

Die Lage an vielen bayerischen Krankenhäusern sei inzwischen sehr angespannt, aber immer noch beherrschbar, sagt Eduard Fuchshuber, Sprecher der bayerischen Krankenhausgesellschaft. "Viele Krankenhäuser in Bayern verschieben jedoch bereits planbare Eingriffe, bei denen es medizinisch vertretbar ist, wenn diese nicht sofort durchgeführt werden wie zum Beispiel Hüft- oder Knieoperationen." Auch die Lage auf den Intensivstationen spitzt sich weiter zu. "Derzeit haben wir laut DIVI-Intensivregister in Bayern noch über 600 freie Betten." Ein weiteres Problem, das die Lage immer ernster werden lässt, ist das Personal. "Viele Krankenhäuser bekommen Schwierigkeiten, weil zum Beispiel auch Pflegekräfte selbst an Covid-19 erkranken oder in Quarantäne müssen." Insgesamt ist es in Bayern also ernst. Und wie sieht es in den Einrichtungen in der Region aus?

Inzwischen haben neben dem Uniklinikum Augsburg auch weitere Kliniken in Schwaben gemeldet, dass sie nahezu ausgelastet sind - unter anderem die Wertachkliniken im Landkreis Augsburg und die Krankenhäuser im Kreis Donau-Ries. Auch die Auslastung der Intensivstationen ist in der ganzen Region hoch - das zeigt das DIVI-Register der Deutschen Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin. Dort wird für jedes Krankenhaus in Ampelfarben angezeigt, wie es um die Intensivkapazitäten bestellt ist - in ganz Nordschwaben dominieren hier mittlerweile Rot und Gelb. Im Kreis Aichach-Friedberg war, Stand Mittwoch, kein Intensivbett mehr frei, im Kreis Donau-Ries nur ein Intensivbett und in den Kreisen Augsburg, Dillingen sowie Landsberg jeweils nur drei Betten.

Bisher konnten sich die Kliniken auch untereinander aushelfen und Patienten verlegen, wenn am eigenen Standort kein Bett mehr frei war. Das dürfte in den kommenden Wochen wohl schwieriger werden. Der Geschäftsführer der Kliniken an der Paar, Hubert Mayer, sagte: "Im Grunde spiegelt sich jetzt bei uns der dramatische Anstieg der Infektionszahlen wider", erklärt Mayer. Vor Kurzem habe man noch einen Corona-Patienten vom Universitätsklinikum Augsburg übernehmen können. Eine ähnliche Anfrage habe man nun ablehnen müssen.

Auch im Klinikum in Landsberg verschärft sich derweil die Situation. „Die Lage im Hinblick auf das Corona-Virus ist mittlerweile extrem ernst“, teilt Marco Woedl, Vorstand des Klinikums Landsberg, mit. Es stünden nur noch wenige beziehungsweise keine freien Intensivbetten mehr zur Verfügung. Die Beatmungsmöglichkeiten seien ausgeschöpft. Patienten, die in Landsberg nicht mehr untergebracht werden können, werden in andere Kliniken in Bayern transportiert oder gegebenenfalls verlegt, teilt das Klinikum mit. Zudem müssen alle planbaren Operationen in allen Fachbereichen abgesagt werden, sofern die Behandlung verschoben werden kann.

Appell der Kliniken: Bitte halten Sie sich an die Hygienemaßnahmen!

In Memmingen ist es dabei noch vergleichsweise ruhig. Nach Auskunft von Maximilian Mai, Vorstand des Klinikums Memmingen, gibt es dort keinen generellen Aufnahmestopp. Zwar spricht auch er von einer „deutlich angespannteren Lage“ als zu Zeiten der ersten Corona-Welle – Engpässe gebe es aber vor allem auf der Intensivstation. Bereits seit November werden daher verschiebbare Eingriffe wie zum Beispiel Hüft- oder Wirbelsäulen-OPs verschoben. Dabei werde die Lage wöchentlich und täglich neu eingeschätzt. Dringliche Eingriffe, bei denen eine Verschiebung die Prognose für den Patienten bedeuten würde, finden jedoch statt – als Schwerpunktversorger sei sein Haus dabei besonders gefordert, berichtet Mai. Die beiden Normalstationen mit Covid-19-Patienten können nach seinen Worten in „einem ausgewogenen Maß“ betrieben werden, denn zwar träfen immer wieder neue Erkrankte ein, doch auf ähnlichem Niveau bewege sich die Zahl der Patienten, die entlassen werden können.

Angesichts solcher Lageberichte will Eduard Fuchshuber von der bayerischen Krankenhausgesellschaft an die Bevölkerung appellieren: "Bitte halten Sie sich an die vorgegebenen Hygienemaßnahmen und coronabedingten Regelungen wie eingeschränkte Besuchsmöglichkeiten oder gar ein komplettes Besuchsverbot im Krankenhaus und schützen sie sich selbst und ihre Angehörigen vor möglichen Ansteckungen.“

