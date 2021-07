Würzburg-Attentat

Der Täter von Würzburg war schon fünfmal in der Psychiatrie

Plus Neuesten Erkenntnissen zufolge nahm der somalische Angreifer über Jahre harte Drogen wie Crystal Meth und hatte wahnhafte Störungen. Wie er behandelt wurde.

Von Gisela Rauch

Der Täter, der am 25. Juni in Würzburg drei Menschen getötet und sieben Menschen verletzt hat, war weitaus häufiger Patient in der Psychiatrie als bislang bekannt. Fünf Aufenthalte in psychiatrischen Einrichtungen in Deutschland sind bislang dokumentiert und nicht, wie bislang kommuniziert, zwei. Das geht aus den Arztbriefen des 24-jährigen Somaliers hervor.

