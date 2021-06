Wie sich mutige Würzburger dem Messerangreifer entgegenstellten

Plus Ein Mann mit Messer läuft wild umher, sticht Passanten nieder. Aber die Würzburger sind mutig, halten den Angreifer in Schach. Darunter ein Kellner aus dem Juliusspital.

Helmuth Andrew geht Samstagnachmittag ganz normal wieder zur Arbeit. Als Kellner in den Weinstuben des Julius-Spitals im Herzen von Würzburg bedient er die Gäste, so als sei nichts gewesen. Nichts gewesen? Ist es für ihn ein Tag wie immer?