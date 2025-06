Autobahn soll breiter werden: A6 bei Schwabach gesperrt – bis in die Sommerferien

Es ist eines der größten Bauprojekte auf deutschen Autobahnen derzeit: Damit der Verkehr besser fließen kann, soll die Autobahn A6 südlich von Nürnberg auf sechs Fahrstreifen ausgebaut werden. Der Ausbau der wichtigen Verkehrsroute vollzieht sich seit Monaten. Immer wieder wird an der Autobahn rund um Schwabach gearbeitet und immer wieder kommt es zu Einschränkungen für Autofahrer. Jetzt wird ab Dienstag ein Teilabschnitt gesperrt – und es drohen neue Staus und Verzögerungen.

A6 bei Nürnberg gesperrt – alle Infos zu Ort, Dauer und Umleitung

Am 1. Juli ist es soweit: Die Bauarbeiten für den A6-Ausbau bei Schwabach gehen in die nächste Runde und bringen neue Einschränkungen für Verkehrsteilnehmer mit sich. Von Anfang Juli bis zum Ende der Sommerferien wird zwischen den Anschlussstellen Triebendorf und Schwabach-West ein neuer Fahrbahnbelag aufgetragen. Dazu muss die Autobahn in Richtung Nürnberg komplett gesperrt werden. Das teilt die Autobahn GmbH mit, die für die Asphaltierungsarbeiten verantwortlich ist.

Autofahrer müssen mit Einschränkungen rechnen. Denn statt breiter wird die A6 bei Schwabach erst einmal enger. Der Verkehr von Heilbronn in Richtung Nürnberg wird über die andere Richtungsfahrbahn geführt. Auf insgesamt vier Spuren werden Verkehrsteilnehmer durch die Engstelle geführt, wobei zwei Spuren in Richtung Nürnberg und zwei Spuren in Richtung Heilbronn führen – und sich damit Autofahrer aus beiden Richtungen die Fahrbahn teilen.

Autobahn-Sperrung der A6 bei Schwabach – was Autofahrer wissen müssen

Warum wird die Autobahn gesperrt? Um einen neuen Fahrbahnbelag aufzutragen.

Wo wird die A6 gesperrt? Auf dem Teilabschnitt zwischen Triebendorf und Schwabach-West.

Wann wird die Autobahn A6 gesperrt? Die Bauarbeiten dauern von 1. Juli bis mindestens Ende August.

Wie verläuft die Umleitung der A6 bei Schwabach? Der Verkehr in Richtung Nürnberg wird über die andere Richtungsfahrbahn gelenkt, wobei je zwei Spuren in beide Richtungen verlaufen.