A8: Unfall zwischen Odelzhausen und Sulzemoos – langer Stau

Landkreis Dachau

Unfall auf der A8 führt zu langem Stau

Auf der A8 ist ein Unfall zwischen Odelzhausen und Sulzemoos passiert. Es waren drei Fahrzeuge beteiligt. Aktuell gibt es Stau.
Von Viola Koegst
    • |
    • |
    • |
    Auf der A8 im Landkreis Dachau hat es einen Unfall gegeben.
    Auf der A8 im Landkreis Dachau hat es einen Unfall gegeben. Foto: Stefan Puchner, dpa (Symbolbild)

    Auf der Autobahn A8 in Richtung München hat es einen Unfall zwischen Odelzhausen und Sulzemoos gegeben. Wie die Polizei gegenüber unserer Redaktion bestätigte, waren drei Fahrzeuge beteiligt, eine Person wurde leicht verletzt. Der linke Fahrstreifen ist blockiert. Aktuell staut es sich auf einer Länge von etwa sechs Kilometern, ein Abschleppwagen war gegen 7.30 Uhr bereits bestellt.

    Mehr Informationen dazu in Kürze hier.

