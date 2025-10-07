Unfall auf der A8 führt zu langem Stau

Auf der Autobahn A8 in Richtung München hat es einen Unfall zwischen Odelzhausen und Sulzemoos gegeben. Wie die Polizei gegenüber unserer Redaktion bestätigte, waren drei Fahrzeuge beteiligt, eine Person wurde leicht verletzt. Der linke Fahrstreifen ist blockiert. Aktuell staut es sich auf einer Länge von etwa sechs Kilometern, ein Abschleppwagen war gegen 7.30 Uhr bereits bestellt.

Mehr Informationen dazu in Kürze hier.