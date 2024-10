Stau nach Unfall mit vier Fahrzeugen auf der A8

Auf der A8 von Stuttgart in Richtung München ist es am Dienstagmorgen zu einem Unfall gekommen. Wie der ADAC meldet, sind vier Fahrzeuge in den Unfall zwischen der Anschlussstelle Odelzhausen und der Anschlussstelle Sulzemoos im Landkreis Dachau verwickelt. Derzeit sind die linke Spur sowie der Standstreifen blockiert. Es staut sich, Autofahrerinnen und Autofahrer müssen aktuell mit mindestens einer Stunde Zeitverzögerung rechnen.

Helen Geyer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stuttgart Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis