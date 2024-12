Radiolegende Fritz Egner muss bei Bayern 1 aufhören

Es ist das Ende einer Ära: Der beliebte Moderator Fritz Egner werde sich noch vor Weihnachten von Bayern 1 und seiner Sendung „Fritz und Hits“ verabschieden. Um größeren Abschiedsrummel zu vermeiden, wolle er vorher nicht verraten, wann seine letzte Sendung sei, erklärte der öffentlich-rechtliche Radiosender am Freitag.

Dass der Abschied nicht auf Wunsch des 75-Jährigen erfolgte, wird aus den Worten deutlich, mit denen er in der Pressemitteilung zitiert wird: „Ich wäre gerne noch ein bisschen länger geblieben. Aber der Sender hat für den Sendeplatz andere Pläne.“ 45 Jahre habe er, so Egner weiter, frei seine Sendung gestalten und seiner Leidenschaft, „gepaart mit Chronistenpflicht“, nachgehen können. Dies sei „ein großartiges Privileg, das ich sehr zu schätzen weiß“.

Fritz Egner: „Ich wäre gerne noch ein bisschen länger geblieben“

Nach Senderangaben starte Bayern 1 ab dem 10. Januar 2025 am Freitagabend das Wochenende „mit einem unterhaltsamen Musikformat“ und spiele „ausschließlich Lieblingshits und Lieblingsstars der Hörerinnen und Hörer“. Moderiert werde die Sendung von Moderatorinnen und Moderatoren, die auch bislang schon auf Bayern 1 zu hören seien.

Egner war vor 50 Jahren als Moderator entdeckt worden, begonnen hatte er als Studiotechniker beim US-Militärsender AFN in München. 1979 kam er dann zu Bayern 3, wo er zu den „jungen Wilden“ gehörte – mit Thomas Gottschalk und Günther Jauch. Jeder der drei sollte auf seine Weise Mediengeschichte schreiben.

Egner, der später auch im Fernsehen mit Shows wie „Dingsda“ (ARD) oder „Die versteckte Kamera“ (ZDF) einem breiten Publikum bekannt wurde, hat sich in den vergangenen Jahrzehnten einen Ruf als exzellenter Musikkenner erarbeitet, insbesondere der Rock- und Popmusik der 60er- und 70er-Jahre. Er interviewte zahlreiche Weltstars und erlebte mit ihnen so einiges: Mit Muhammad Ali sei er in der Disco gewesen, für Queen habe er den teuersten Schal seines Lebens gekauft und mit Stevie Wonder habe er gefrühstückt, erzählte er einmal.

Zuletzt kritisierte Fritz Egner Entwicklungen in der Musikbranche

Auf die Entwicklungen in der Musikbranche blickte Egner zuletzt kritisch. Dem Branchendienst „Radioszene“ sagte er im Sommer: Wie Musik inzwischen konsumiert und produziert werde, führe „in vielen Fällen zu Gleichförmigkeit und emotionaler Verkümmerung“. Das traditionelle Radio habe eine Zukunft, wenn es sich davon abhebe. Dazu brauche es allerdings „auf Entscheider-Ebene Fachkräfte und Enthusiasten“. Für interessierte Hörerinnen und Hörer werde es immer schwieriger, Hintergrundinformationen und Interviews zu bekommen; Musikerinnen und Musiker würden „von KI und Ähnlichem verdrängt“.